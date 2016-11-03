FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldürülme korkusu sebebiyle farklı güvenlik tedbirlerini devreye soktuğu belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin iadesini istediği Fetullah Gülen’in çok ciddi bir böbrek rahatsızlığı yaşadığı kaydedildi. İstihbarat birimlerine ulaşan bilgilere göre, Gülen’in hastalığının tedavi edilmemesi hâlinde çok ciddi sağlık problemlerine neden olacağı belirtiliyor. Ancak, özellikle 15 Temmuz’dan sonra ABD’nin tavrına güvenmediği için Pensilvanya’daki çiftliğinden hiç çıkamadığı, Amerika’daki doktor ve hastanelerden tıbbi destek de almadığı ifade edildi. Bu nedenle FETÖ üyesi bazı doktorların sürekli Gülen’in çiftliğinde kaldığı ve bu doktorlar aracılığı ile tedavisinin yapıldığı öne sürülüyor. Yıllardır, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinde yaşayan Gülen’in öldürülme endişesi nedeniyle her gece farklı bir odada uyuduğu da kaydedildi. Kendi çiftliğinde bile sabit bir odada kalıp yerinin belli olmasını istemeyen Gülen’in güvenlik gerekçesiyle farklı odaları kullandığı belirtiliyor.

20 villa, 500 araçlık otoparkı var

Gülen, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 500 dönümlük bir arazi üzerine kurulu çiftlikte yaşıyor. Çiftlikte 20 villa, 500 araçlık da bir otopark bulunuyor. Her villada, büyüklüklerine göre 50’nin üzerinde kişi kalabiliyor. 100 civarında kişinin çalıştığı çiftliğin, çatısında sürekli çevreyi dürbünle gözetleyen bir koruma ekibinin bulunduğu da biliniyor. Ayrıca acil durumlar için tam teşekküllü bir ambulansın da çiftlikte hazır bekletildiği ifade ediliyor.

Yücel KAYAOĞLU ANKARA/ TÜRKİYE