TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu, 20. toplantısını gerçekleştiriyor. Komisyon Başkanı Reşat Petek, 15 Temmuz darbe girişiminin her yönüyle incelenmesi amacıyla kurumlardan istenen bazı bilgi ve belgeleri Komisyon üyeleriyle paylaştı. İçişleri Bakanlığından istenen bilgi ve belge kapsamında gelen cevap doğrultusunda Komisyonu bilgilendiren Petek, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in belgede sahtecilik yaparak yeşil pasaport aldığını ve Emekli Sandığı'ndan değil SSK’dan emekli olduğunu aktardı. Petek, “Fetullah Gülen’in 20 Mart 1981 tarihinde Çanakkale Merkez Vaizliğinden 6. derece kadrodan ancak 5. derecenin 7. kademesinden emekli olduğu bilgisi var. Diyanet İşleri Başkanlığının Pasaport Şubeye yazdığı 07.11.1990 tarihli yazıda, ‘Emsalleri 3. derece kadrodan 3. derecenin 1. kademesinden maaş almaktadır’ şeklinde bir yazı yazıldığı için yeşil pasaport alma şartı olarak 1,2 ve 3. dereceden emekli olmak zorunlu olduğu için böyle bir sahte yazı ile resmi olarak hak etmediği halde kendisine yeşil pasaport verilmiş” bilgisini verdi.

1990-2011 yılları arasında yeşil pasaportun süresinin 3 defa uzatıldığına dikkat çeken Petek, “2 Haziran 2011 tarihinde New York Başkonsolosluğunca verilen pasaportta şahsın imzası olmadığı için bu pasaport iptal edilerek 2 Haziran 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeni bir hususi damgalı pasaport verilmiş. 3 Mart 2014 tarihinde basın yayın organlarında pasaportun yasa dışı yollardan alındığına dair haberler çıkıyor. 26 Mart 2014 Polis Başmüfettişliğince bu hususi pasaport almasının yasal dayanağı olan 7.11.1990 tarihli 39 bin 548 sayılı yazının gerçeğe aykırı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığının yazısında açıkça ifade edildiğinden hususi damgalı pasaport alması şeklindeki idari işlemin baştan aşağı yok hükmünde olduğu, pasaportun iptal edilmesi gerektiği polis müfettiş raporunda ortaya çıkartılıyor. 28 Mart 2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığı ve Erzurum Valiliğinden söz konusu pasaportun iptal edilmesi talep ediliyor ve pasaport sistem üzerinden iptal ediliyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğünce pasaportun iptali işlemi gereğince Fetullah Gülen’in vekili tarafından Erzurum 2. İdare Mahkemesine açılan davada İdare Mahkemesi FETÖ’yü haklı buluyor ve idari işlemin iptaline karar veriyor. Daha sonra valilik temyiz ediyor ve Danıştay’a başvuruyor. Danıştay İdari Mahkemesi’nin kararını bozuyor ve idari işlem kesinleşmiş oluyor. 26 Ocak 2015 itibariyle de Dışişleri Bakanlığınca pasaportun iptal edildiği bilgisi ABD Dışişleri Bakanlığına sözlü olarak iletiliyor” diye konuştu.

Gülen’in 1981’de emekli oldum diyerek yeşil pasaport alabilmek için emniyete başvurduğu halde daha sonra Emekli Sandığı'ndan emekli olmadığı, SSK’dan emekli olduğu ve 1 Şubat 1990’da emekli olduğunun kayıtlarda yer aldığını kaydeden Petek, ABD’ye gittiği sırada kendisine koruma verilip verilmediği ile ilgili şu bilgileri verdi:

“1996 yılında İBDA-C terör örgütünün hedefi olduğunu beyan ederek koruma talep ediyor ve 1 koruma tahsis ediliyor. 1997 yılında koruma sayısının arttırılmasını talep ediyor ve 3’e çıkartılıyor. 1999’da tekrar koruma sayısı 1’e indiriliyor. 1997 yılında koruma polisi olarak görevlendirilen Ahmet Akgün, 1999 yılında ilgili mercilerin onayı ile koruma görevlisi olarak görevlendiriliyor.”

İlker Turak

