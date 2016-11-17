15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye finans desteği sağladığı iddia edilen şüphelilere yönelik sürdürülen soruşturmada sona gelindi. Hazırlanan 200 sayfalık iddianamede örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu iş adamları, resmi kurumlarda çalışanları, iş adamları ve dernek yöneticilerine yönelik dava açıldı. Firar eden 14 şüpheli, 69’u tutuklu ve 1’i adli kontrolle salıverilen 84 şüpheli hakkında hazırlanılan iddianame Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenilen şüpheliler hakkındaki iddianamede Fetullah Gülen’in vaazlarına da dikkat çekildi. Örgütün asıl amacının devletin bütün anayasal kurumlarını, mülki ve idari yapısını, güvenlik birimlerini ele geçirmek, uluslararası düzeyde büyük bir güç haline gelmek olduğu da iddianamedeki detaylar da dikkat çekti.

Elebaşı Gülen’in "Firavunlar çağını yaşıyoruz. Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabileceğiniz güce ulaşacağınız ana kadar. O kuvveti temsil edecek şeyler elinizde olacağına kadar, Türkiye’deki devlet yapısına göre bütün anayasal mertebelerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Her adım 20 günü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şeydir. Civcivleri fırtınaya doluya terk etmek gibi bir şeydir" şeklindeki sözleri de delil olarak iddianamedeki yerini aldı.

"KENDİNE ÖZGÜ CEZA VE ÖDÜL SİSTEMİ BULUNAN PROFESYONEL BİR ÖRGÜTLENME"

Örgütün en önemli hedefinin yasal ve yasa dışı dinleme, izleme, raporlarla elde ettiği bilgileri tehdit-şantaj olarak kullanmak olduğu iddianamede, örgütün kendine özgü ceza ve ödül sistemi bulunan profesyonel bir örgütlenme olduğuna dikkat çekildi. Gizliliğin esas alındığı, faaliyet alanları ve sorumlulukların da önceden tespit edildiği FETÖ’ye ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Örgütün en önemli hedefinin yasal veya yasa dışı dinleme, izleme, raporlarla elde ettiği bilgileri, tehdit-şantaj olarak kullanmak ve Türkiye’de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük, etkili bir siyasi ve ekonomik güç haline gelmek olduğu anlaşılmaktadır. Örgütün ideolojisinin Türkiye’de devletin bütün anayasal kurumları, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek ve aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve yetkili bir güç haline gelmek olduğu anlaşılmıştır. Yapı/teşekkülün; belirlenen amaçlar etrafında insan sayısı olarak üçten fazla kişinin bir araya geldiği, hiyer-arşik görev dağılımının yapıldığı, gizliliğin esas alındığı, iş bölümünün, faaliyet alanlarının, sorumluluklarının önceden tespit edildiği, eleman ve finansal kaynak temini ile üyelerinin eğitiminin ne şekilde yapılacağı gibi hususların açıkça ortaya konulduğu, kod isim ve yemin uygulaması olan, kendine özgü ceza ve ödül sistemi bulunan profesyonel bir örgütlenme olduğu anlaşılmıştır."

"GAZETE VE DERGİLERE ABONE BULMAK SURETİYLE ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPMAK"

Haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların, terör örgütü üyeleriyle birlikte hareket edip onlara destek verdikleri, gazete ve dergilere abone bulmak suretiyle örgütün propagandasının yapıldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Sanıkların, fikir ve eylem birliği içinde darbeye teşebbüs eden terör örgütü üyeleriyle birlikte hareket edip onlara destek verdikleri... Hükumetin seçimleri kaybetmesi amacıyla diğer partilerde müşahitlik görevleri aldıkları ve bu şekilde seçimlerde görev yaptıkları anlaşılmıştır. Bu şekilde anayasal düzeni değiştirmeye ve hükumeti yıkmaya teşebbüs ettikleri kanaatinevarılmıştır. Şüphelilerin ortakları oldukları veya çalıştıkları özel eğitim kurumları ya da kendi şirketleri aracılığıyla, ayrıca düzenledikleri sohbet toplantıları ile terör örgütüne sempatizan ve üye kazandırdıkları anlaşılmıştır. Toplantılarda örgüte finansman sağlamak için himmet, kurban parası, öğrenci bursu gibi faaliyetlerle nakdi yardımlar topladıkları, ayrıca örgüte ait gazete ve dergilere abone bularak örgütün propagandasını yaptıkları ve geniş kitlelere yayılmasını sağlayarak örgüte yeni katılımları artırdıkları anlaşılmıştır."