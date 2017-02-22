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Fetullah Gülen'in avukatı gözaltında

Fetullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli Silivri'de gözaltına alındı.

Fetullah Gülenin avukatı gözaltında

22 Şubat 2017 13:17

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Fetullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte düzenlediği ortak operasyonla Erdemli'yi Silivri'de gözaltına aldı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Erdemli'nin işlemleri devam ediyor. 

FETÖnün il imamı PKKlılarla birlikte yakalandı FETÖ'nün il imamı PKK'lılarla birlikte yakalandı

Tugay Saday
 

Etiketler: avukat, fetullah gülen, gözaltı, Orhan Erdemli


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