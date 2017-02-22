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Fetullah Gülen'in yeğeni darbe girişimiyle ilgili soruya cevap vermedi

İzmir'de, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görülürken, ilk defa hakim karşısına çıkan Mehmet Mezher Gülen, darbe girişimiyle ilgili soruya cevap vermedi.

Fetullah Gülenin yeğeni darbe girişimiyle ilgili soruya cevap vermedi

22 Şubat 2017 10:50

İzmir'de, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görülürken, ilk defa hakim karşısına çıkan Mehmet Mezher Gülen, hakimin "15 Temmuz darbe girişimiyle Fetullah Gülen'in bir alakası var mı?" sorusu üzerine, "Bununla ilgili çok şüphe ve şaibe var. Yargılanmam ile ilgili bir durum olmadığından bu konuya girmeyeceğim" dedi.

İzmir 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonu olmadığı için Sosyal Tesisler Konferans Salonu'nda görülmeye başlanan davaya FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklu sanık Mehmet Mezher Gülen ile birlikte 13 tutuklu sanık, sanıkların avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 'Okul ve dershaneler Türkiye sorumlusu' ve Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar ve 13 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Hakim karşısında ilk defa ifade veren FETÖ liderinin yeğeni Mehmet Mezher Gülen, ''Soruşturma aşamasında ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldım. Ancak iddianamede ‘Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ ile suçlandım, buna bir anlam veremiyorum. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. İddianamede örgüt yöneticisi olduğuma ilişkin somut bir delil ve eylem yok. Tanıklardan hiçbirini tanımıyorum. Gizli tanığın ise beni tanıması mümkün değil. İddianameyi 4-5 kez okudum. ‘Örgütün özel okullar sorumlusu’ olduğuma dair bir suça rastlamadım ama mahkemeye sunulan delillerde benzer bir durum var" diye konuştu.

''Benim ne alakam var?''

Kendine yöneltilen suçlamaları reddeden Mehmet Mezher Gülen, ''Hayatımda karakola gitmedim, mahkemelerle hiç işim olmadı ama birden bire buraya geldim. Silahlı terör örgütüyle bir bağlantım söz konusu değil. Eğer bu bir örgütse, benim bir kod adım olurdu. Buna benzer gizemli şeylerin olması lazımdı. Okuldaki başarılarımdan sürekli basında yer alıyordum, aleni ve deşifre olan bir insandım’’ şeklinde konuştu.

Soyadı nedeniyle burada olduğunu belirten Mehmet Mezher Gülen, ''Ölen babam Seyfullah Gülen ve amcam Fethullah Gülen'le anılmam bir algı operasyonu. Akrabalarımdan 40 kişi tutuklandı. Nasıl bir aileyiz ki hepimiz terör örgütü üyesiyiz. Akrabalık ilişkisinden tutukluyuz. Suç bireyseldir. Akrabası diye bu insanlar amcasına sövsün mü? Dünürlerimiz, amcam ve kız kardeşim tutuklu. Kardeşimin evini taşladılar. Bir ailede bir kişi hırsızlık yaptı diye tüm aile toplanır mı? Ne olmuş? 15 Temmuz'da birileri darbe yapmış lanet olsun, benim ne alakam var?" ifadelerini kullandı.

Darbe girişimine yanıt vermedi

Hakimin "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Fethullah Gülen'in bir alakası var mı?" sorusu üzerine sanık Mehmet Mezher Gülen, "Bununla ilgili çok şüphe ve şaibe var. Yargılanmam ile ilgili bir durum olmadığından bu konuya girmeyeceğim" dedi. 

Sanık Gülen ifadesinin devamında, ''1989'da Özel Yamanlar Kolejinde coğrafya öğretmeni olarak işe başladım. 1992'den sonra müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yaptım. 2004-2006 arasında Manisa'da örgütün kapatılan okullarında genel olarak çalışmamın ardından soruşturma aşamasına kadar Özel Yamanlar Kolejinde müdür yardımcılığı görevini sürdürdüm. Bunun dışında başka okulda çalışmadım ya da yönetici olmadım. Çalıştığım okula Fethullah Gülen'in talimatıyla atanmadım. İş bulamadığımdan Özel Yamanlar Kolejinden ayrılmadım. Çocuklarım da bu okulda okuyordu. Bu okulları nasıl yönetmişim, kime ne talimat vermişim, cebir kullanarak kimi görevden almışım, bu okulları kiminle nasıl yönetmişim? Kimden ne emir almışım, bu emirler telefon, mektup ya da yüzleşme yöntemiyle hayata geçirilmiş, bu emirlerle ne olmuş, nasıl bir sonuç doğurmuş? İddianamede ya da mahkemede buna ilişkin bir bilgi yok" diye konuştu. 

Etiketler: dava, fetullah gülen


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