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Fetullah Gülen'in yeğeni İzmir'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Hüseyin Gülen ile annesi Saime Gülen, polisin düzenlediği operasyonla İzmir'de saklandıkları evde yakalandı.

Fetullah Gülenin yeğeni İzmirde yakalandı

23 Ekim 2016 22:47

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Hüseyin Gülen ile annesi Saime Gülen'in Yeşilyurt Semti'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Yeşilyurt'taki adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Hüseyin Gülen ve Saime Gülen'i gözaltına aldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, fotoğraf makinesi ve 2 bin TL ele geçirildi. Hüseyin Gülen ile annesi Saime Gülen sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: annesi Saime Gülen, FETÖ elebaşı, Fetullahçı terör örgütü, İzmir, yakalandı


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