İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Hüseyin Gülen ve Büşra Gülen'i Yeşilyurt’ta saklandıkları evde yakalamış, Erzurum’a getirilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine konmuştu.

Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanan Fetullah Gülen’in yeğeni Büşra Gülen’in ”Ben ByLock programını Ankara’da çalıştığım sırada kim tarafından benim telefonuma bu programı indirdiğini bilmiyorum. Sadece Whatsaap gibi bir program olduğunu biliyordum. Bana hiçbir yazışma gelmedi” dediği öğrenildi.

“Fetullah Gülen Amerika’da yaşıyor, köyüne gelmez”

Hüseyin Gülen’in ise verdiği ifadesinde, “FETÖ Terör Örgütü Lideri olan Fetullah Gülen benim anne ve babamın amca çocuğu olmaktadır. Fetullah Gülen benim bildiğim kadarı ile 20 yıldır Amerika’da yaşıyor. Ben kendisi ile telefonla dahi görüşmedim. Köyüne de hiç gelmez. Kendisini görmedim, suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kesinlikle ByLock kullanmadım. Programın kim tarafından yüklendiğini bilmiyorum. Benim örgüt ile bağlantım olmamıştır. 2010 yılından itibaren İzmir 9 Eylül Üniversitesi matematik bölümünde okudum. Yaz aylarında Erzurum Korucuk köyüne gelerek tarlada çalışıyordum” dediği öğrenildi.

Büşra ve Hüseyin Gülen, önümüzdeki günlerde hazırlanacak iddianame kapsamında ‘FETÖ/PYD terör örgütü üyesi olmak, anayasal düzeni ele geçirmek’ suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

