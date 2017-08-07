Fevzi Elmas, Giresunspor’da

Son olarak Adana Demirspor formasını terleten ve kısa bir süre önce Adanaspor ile sözleşme imzalayan Elmas, sözleşmesini karşılıklı olarak fesih edeceği ve yeşil-beyazlı ekibe kendisini 1 yıllığına bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Transfere ilişkin açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, “Geçen sezon Adana Demirspor’un kadrosunda yer alan Fevzi ile her konuda anlaştık. Oyuncunun bir süre önce anlaşmaya vardığı Adanaspor ile olan sözleşmesi fesih olacak ve Fevzi Elmas bir yıllığına Giresunspor’a imza atacak. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

34 yaşındaki file bekçisi kariyerinde Galatasaray, Antalyaspor, Orduspor, Dardanelspor, Şanlıurfaspor ve Adana Demirspor'da forma giydi.

Resul Yanbul