FEYENOORD 0-1 FENERBAHÇE

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23'Feyenoord oyuna yeniden başladı.

22'Şener'in sağ kanattan yaptığı ortada Alper kafayı vurdu ancak top zayıf kaldı. Sonrasında Feyenoord savunması kafayla topu Jones'e vermek isterken araya giren Sow röveşatayla topu ağlara gönderdi.

22'GOL!

21'Jens Toornstra'nın kullandığı serbest vuruşta Volkan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

20'Elia Josef'in müdahalesiyle yerde kaldı. Feyenoord serbest vuruş kullanacak.

18'Tonny Vilhena sol kanattan hareketlendi ancak Josef ona zamanında müdahalede bulundu ve top Fenerbahçe'ye geçti.

17'Bu dakikalarda top Feyenoord'un hakimiyetinde. Feyenoordlu futbolcular kendi aralarında paslaşıyor.

13'Lens'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı ancak Fenerbahçe akını devam edecek.

12'Lens sağ kanatta hareketlenirken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

11'Rakibiyle bire bir kalan Lens rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Sonrasında topu alan Sow'un şutu kalecide kaldı. Lens bu pozisyonun ardından hakeme penaltı itirazında bulundu.

10'Feyenoord savunmasından Elia'ya atılan pas oldukça hızlı. Elia topa yetişemedi ve top dışarıya gitti.

9'Feyenoordlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandı sonrasında kendi aralarında pas yapıyorlar.

9'Van Persie Heijden'e faul yaptı. Feyenoord orta alandan serbest vuruş kullanacak.

5'Van Persie sağ kanattan hareketlenen Alper'i düşündü ancak Feyenoord savunması zamanında araya girdi.

4'Elia'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanında hiçbir Feyenoordlu futbolcu yok.

3'Feyenoorlu futbolcular serbest vuruşu ileriye göndererek kullandı ve top kaleci Volkan'a kadar geldi.

2'Alper'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta Eric Botteghin araya girdi. Sonrasında Van Persie rakibine faul yaptı. Feyenoord serbest vuruş kullanacak.

1'Fenerbahçeli futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

Maçta ilk yarı başladı... Başarılar Fenerbahçe...

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

STAT: De Kuip

SAAT: 21:00

HAKEM: David Borbalan

FEYENOORD: Jones, Karsdorp, Botteghin, Van der Heikden, Nelom, El Ahmadi, Vilhena, Toornstra, Kuyt, Elia, Jorgensen

TEKNİK DİREKTÖR: Van Bronckhorst

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Alper, Sow, Lens, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

FEYENOORD FENERBAHÇE UEFA MAÇI

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Fenerbahçe, Hollanda takımlarıyla 20. kez karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Feyenoord'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcileriyle bugüne dek oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Hollanda deplasmanında 9 maçta sadece 1 kez kazanabilen Fenerbahçe, 3 kez beraberlik, 5 defa da yenilgi alarak İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertliler Hollanda takımlarına karşı oynadığı son 4 maçı da kaybetmedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bu akşam Feyenoord'la yapacağı maçla Hollanda takımlarıyla 20. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında bugüne dek Hollanda takımlarıyla oynadığı 19 maçta 6 kez galip geldi. Bu maçlarda 9 yenilgisi ve 4 beraberliği bulunan Fenerbahçe, Hollanda temsilcilerine 18 gol attı, kalesinde ise 27 gol gördü. Fenerbahçe, Feyenoord'a ise 4. kez rakip olacak. Daha önceki maçlarda Feyenoord, 2002 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda rakibine şans tanımadı. Rotterdam'da 1-0 kazanan Feyenoord, Kadıköy'de ise Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.

Avrupa’da 214. maç

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı maç ile Avrupa’daki 214. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 42 sezonda rakiplerini 79 kez mağlup ederken, 91 kez de yenildi. 43 kez ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 268. kez havalandırırken, kalesini 318 gole kapatmadı.

Avrupa Ligi’nde 47. sınav

Fenerbahçe, 2009 yılında UEFA Avrupa Ligi adıyla oynamaya başladığı bu turnuvada 46 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda 26 kez sahadan galip ayrılırken, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu maçlarında 67 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü.

4. randevu

Fenerbahçe, Feyenoord ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 mücadelede Hollanda ekibi 2 kez, sarı-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. İki ekip daha önce 2002-2003 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşmış, Hollandalılar evinde 1-0, deplasmanda da 2-0 kazanarak bir üst çıkmıştı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Ülker Stadymu’nda oynanan maçta Fenerbahçe 1-0 galip ayrıldı.

Feyenoord, kendi liginde lider

Eredivisie’da bu sezon başarılı günler geçiren Feyenoord, liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde geride kalan 15 haftada 11 kez rakiplerini mağlup eden Feyenoord, 1 kez yenilirken, 3 kez de berabere kaldı. Hollanda ekibi bu sonuçlarla 36 puan topladı.

Tur ihtimalleri

Fenerbahçe’nin tur atlayabilmesi için Feyenoord deplasmanından 1 puan alması yeterli olacak. Mağlup olması durumunda ise sonucu grubun diğer maçı belirleyecek. Diğer ihtimallere bakacak olursak, Manchester United, Zorya’yı mağlup eder, Fenerbahçe de Feyenoord’a mağlup olursa 3 takım 10 puan olacak. Bu durumda 3’lü averaj devreye girecek ve Zorya ile oynanan maçlar etki etmeyecek. Bu olasılıkta sarı-lacivertliler, Feyenoord'a 1-0 yenilse dahi grubu ikinci olarak tamamlayacak. Fakat Hollanda ekibine 2 farklı mağlup olması durumunda Avrupa arenasına veda edecek.