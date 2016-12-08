Hem lider oldu hem de üst tura çıktı

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol çaprazdan Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında arka direkte topla buluşan Alper’in şutunda top auta çıktı.

15. dakikada sağ kanattan Kuyt’ın ortasında ön direkte Toornstra’nın kafa vuruşunda Volkan Demirel köşeden topu çıkardı.

22. dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında ceza sahası içinde Alper’in kafayla yükseklik kazandırdığı topu Karsdorp kafayla kalecisine vermek isterken, araya giren Sow, rövaşata ile topu ağlara yolladı. 0-1

25. dakikada sağ kanattan Lens’in köşe atışında altıpas önünde Kjaer’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

45. dakikada ceza yayı üzerinde tdopla buluşan Vilhena’nın şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

62. dakikada Jorgensen’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kuyt’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada Vilhena’nın sağ kanattan ortasında ön direkte Kuyt’ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

90. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Kjaer’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Stat: De Kuip

Hakemler: David Borbalan xx, Roberto Alonso xx, Raul Cabanero xx

Feyenoord: Jones xx, Karsdorp xx, Botteghin xx, Van der Heikden xx, Nelom xx, El Ahmadi xx, Vilhena xx (Kramer dk. 76 x), Toornstra xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 46 xx), Kuyt xx, Elia xx, Jorgensen xx

Yedekler: Par Hansson, Dammers, Nieuwkoop, Tapia, Berghuis

Teknik Direktör: Van Bronckhorst

Fenerbahçe: Volkan xxx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef de Souza xx, Mehmet xx (Neustadter dk. 90 ?), Alper xx, Sow xxx, Lens xx (Volkan Şen dk. 70 x), Robin van Persie x (Emenike dk. 76 x)

Yedekler: Ribeiro, İsmail Köybaşı, Van der Wiel, Ozan Tufan

Teknik Direktör: Dirk Advocaat

Gol: Sow (dk. 22) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Kuyt (Feyenoord), Josef de Souza, Volkan Demirel, Skrtel (Fenerbahçe)

Avrupa’da 214. maç

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı maç ile Avrupa’daki 214. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 42 sezonda rakiplerini 79 kez mağlup ederken, 91 kez de yenildi. 43 kez ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 268. kez havalandırırken, kalesini 318 gole kapatmadı.

Avrupa Ligi’nde 47. sınav

Fenerbahçe, 2009 yılında UEFA Avrupa Ligi adıyla oynamaya başladığı bu turnuvada 46 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda 26 kez sahadan galip ayrılırken, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu maçlarında 67 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü.

4. randevu

Fenerbahçe, Feyenoord ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 mücadelede Hollanda ekibi 2 kez, sarı-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. İki ekip daha önce 2002-2003 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşmış, Hollandalılar evinde 1-0, deplasmanda da 2-0 kazanarak bir üst çıkmıştı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Ülker Stadymu’nda oynanan maçta Fenerbahçe 1-0 galip ayrıldı.

Feyenoord, kendi liginde lider

Eredivisie’da bu sezon başarılı günler geçiren Feyenoord, liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde geride kalan 15 haftada 11 kez rakiplerini mağlup eden Feyenoord, 1 kez yenilirken, 3 kez de berabere kaldı. Hollanda ekibi bu sonuçlarla 36 puan topladı.

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