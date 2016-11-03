Bandırmaspor, bu hafta sonu sahasında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Feyyaz Uçar yönetiminde sürdürdü. Kulüp tesislerindeki antrenman açma-germe ve ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma taktik antrenmanı ve çift kale maçla sona erdi.

Antrenman sonrası basın mensuplarını açıklamalarda bulunan genç teknik adam Feyyaz Uçar, "İlk idmanı yaptık. Son haftaki skorlarla ilgili çocuklarda moral bozukluğu göze çarpıyor ancak aşılmayacak bir problem değil. Giresun maçı bizim için çok önemli kazanmak için çıkacağız. Kazanırsak milli maç arası moralle gireceğiz. Milli maç arası yarayacak çünkü takımla birlikte olmaya ihtiyacımız var. Sıkıntı ve stresi üzerimizden atacağız. Golcülerle bundan sonra özel olarak çalışacağız. Takımımızın genel olarak problemi gol yollarında. Bu zamana kadar 8 gol atmışız maç başı bir golün altında hoş bir rakam değil, düzeltmeye çalışacağız. Yediğimiz gol sayısı çok fazla. Grubun en fazla gol yiyen üçüncü takımıyız. Defansla ilgili özel çalışmalarımız olacak. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. İsmail hocadan aldığımız bayrağı inşallah daha iyi yerlere getireceğiz'' dedi.

Antrenman sonrası Bandırmspor taraftarları takıma çiçek verip baklava ikram ettiler.

Türker Yeşil