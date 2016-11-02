Bandırmaspor’da İsmail Ertekin’in istifasından sonra teknik direktör arayışı son buldu. Feyyaz Uçar, Bandırmaspor ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Erhan Elmastaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor bir süreçten geçtik. Bu sene itibariyle hocamızla yollarımızı ayırmamız gerekti. Kendisi istifasını basın huzurunda sundu. Kendisiyle güzel günlerimiz geçti. Bandırmaspor’un 51 yıllık tarihinde kazanılan 4 kupanın 2’sinde emeği vardır. Kendisine en derin şükranlarımızı ve saygımızı sunuyoruz. O bizim gönlümüzden asla düşmeyecek. Bandırmaspor ve Bandırma sevgisi İsmail hocamızın yüreğinde bir Bandırma gibi yer ettiğine eminim. Ancak hayat devam ediyor. Bu istifanın ardından çalışmalarımıza yönetim kurulu olarak başladık. 18 teknik direktör ile ön görüşmeler yaptık. Hangisinin Bandırmaspor’a daha faydalı olabileceğini, hiçbirisinin arasında mukayese yapmadan Bandırmaspor’a, taraftarlarına ve Bandırma halkına azami faydayı sağlayacak Feyyaz hoca üzerinde yönetim kurulu olarak mutabık kaldık. Yaptığımız ön görüşmelerden sonra bugün 11.00’de hocamızı aradım. Sağ olsun hocamız görevi kabul etti. Kendisiyle Bandırmaspor’un menfaatleri doğrultusunda anlaştık. Kendisine görevi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Bandırmasporun yeni teknik direktörü Feyyaz Uçar ise, ’’Ben de sayın başkana ve yönetime beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Zor bir görev. Şampiyon olmuş bir takımın hocasından bu görevi devralıyorum. İsmail hocaya sizlerin huzurunda ben de teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bir arada güzel günler yaşayacağız" diye konuştu.