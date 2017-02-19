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Feyyaz Uçar istifa etti

Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, 5 farkla gelen Balıkesirspor yenilgisi sonrasında istifa ettiğini açıkladı.

Feyyaz Uçar istifa etti

19 Şubat 2017 21:15

Bandırmaspor, deplasmanda Balıkesirspor'a 5-0 yenildi. Maç sonrası basın toplantısına gelen Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, "Balıkesirspor, oyunun her anında çok güzel oynadı. 3-0'dan sonra dahi çok tepki veremedik, bir iki pozisyon haricinde. Bu saatten sonra oyunla ilgili fazla bir şey söylemenin manası yok. Şuan itibarı ile Bandırmaspor teknik direktörlük görevimden istifa ediyorum. Bir kan değişikliğine ihtiyaç var, takımı değiştiremeyeceğimize göre hocanın değişmesi en mantıklısı" şeklinde konuştu. 

Hüseyin Tokmak 

Etiketler: balıkesirspor, Bandırmaspor, Feyyaz Uçar, istifa


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