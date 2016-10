Burada bir konuşma yapan Feyzioğlu empati kurmaktan ve hoşgörülü olmaktan bahsetti.Feyzioğlu; " Kendi düşüncelerimizin dışında düşünenlere, bizden birazcık farklı yaklaşanlara, farklı düşüncelere söyleyenlere acaba aynı hoşgörü ve aynı saygıyla bir başkasından beklediğimiz empati duygusuyla yaklaşmayı beceriyor muyuz. Bunu yaptığımız takdirde hitap ettiğimiz kitleler yüzde 10'lar değil, yüzde 100'lere ulaşır. ifadelerini kullandı."

Feyzioğlu, konuşmasına şu ifadelerle devam etti. “Ben, Türkiye Barolar Birliği Başkanıyım. Bir siyasi partinin genel başkanı, bir dernek genel başkanı ve sendika genel başkanı değilim. Türkiye'nin 79 barosunun 100 bin avukatın en üst kurulunun temsilcisiyim. Yüreğim Atatürkçü Düşünce Derneği ile her zaman atar. Ancak takdir edersiniz ki hitap ettiğim kitle Atatürkçü Düşünce Derneği kitlesi ve çatısı altında buluşacak homojen bir kitle değil. Türkiye'nin her yerinden her türlü hassasiyetten, her siyasi görüşten çok farklı kitlenin temsilcisi olarak huzurunuzdayım. Ama o kitlenin en üst temsilcisi olarak Türkiye'nin her yerinden, İzmir, Uşak, Batman ve Şırnak'ta da gururla söylediğim tek cümle, 'Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, Demokratım ve hukukun üstünlüğüne inanırım. Karşımızdakiler demokratlık istiyor. Bizi yönetenlerden bizlerin düşüncelerine saygı göstermelerini istiyoruz."

"FARKLI DÜŞÜNCELERE SAYGI DUYMALI, EMPATİ İLE YAKLAŞMALIYIZ"

Konuşmasına hoşgörü ve empati kavramlarına değinerek devam eden Feyzioğlu; "Kendi düşüncelerimizin dışında düşünenlere, bizden birazcık farklı yaklaşanlara, farklı düşüncelere söyleyenlere acaba aynı hoşgörü ve aynı saygıyla bir başkasından beklediğimiz empati duygusuyla yaklaşmayı beceriyor muyuz. Bunu yaptığımız takdirde hitap ettiğimiz kitleler yüzde 10'lar değil, yüzde 100'lere ulaşır. O zaman sağımıza döndüğümüzde tıpa tıp aynımız, solumuza döndüğümüzde tıpa tıp aynımız olmaz. Askeri müşterekler de birleşmiş yüzde 100 oluruz. Bizim hedefimiz yüzde 100'e ifade etmek olmalıdır. Atatürkçü düşüncede yüzde bire, yüzde 10'a değil Türk milletinin yüzde 100'üne ifade eden bir düşüncedir. Ben bu davada yalnız değilim, birlikte hareket ettiğim kadar arkadaşlarım var. Meslektaşlarım var" dedi.

ADD Uşak Şube Başkanı Arif Güvenir’de yaptığı konumada “ADD Uşak Şubesi olarak Atatürk’e ve cumhuriyetimizin temel değerlerine yönelik, , son yıllarda yapılan saldırılara karşı sloganımız,” Halkın içinde halkla beraber ve onlarla birleşerek” mücadeleye devam etmektir. Demokratik taleplerimizi dile getirdiğimiz eylemlerde sokağa çıktığımızda bakıyoruz hep aynı yüzler. Oysa, biz biliyoruz ki halkın içerisinde olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşmayacaktır. İşte bu düşüncelerin ışığında ekonomik ve sosyal açıdan geri kaldığını düşündüğümüz Aybey mahallesinde Türkiye’de bir ilk olan ödev evini açtık. Burada halkın ihtiyaçlarını gidermeye çalışarak halkımızla birlik olduk” dedi.

Bayram Keleş