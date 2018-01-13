Feyzioğlu’ndan Afrin operasyonu hakkında açıklama

Çorum Barosu’nun kuruluş yıldönümü nedeniyle kente gelen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, baroyu ziyaret etti. Feyzioğlu, burada bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrine operasyon sinyali verdiği açıklamaları değerlendirdi. Feyzioğlu, Türkiye’nin şuanda güney sınırlarının hemen ötesinde emperyal güçlerin desteğiyle Suriye’den, Irak’tan bölünmüş parçalarla oluşturulmak istenen iki adet devletimsi ile uğraştığını söyledi.

Bunlardan en güncelinin Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın PYD’si eliyle kurdurulmak istenen “devletimsi” yapının olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, "Sözde kantonların birleştirilmesi girişimine karşı da Türkiye’de gerçekten çok önemli stratejik önemi çok yüksek bir müdahalede bulunuyor. Kama gibi o bölgelerin birbiriyle birleşmesini önlüyor. Türkiye’nin şuanda dünyanın emperyal güçleriyle sürtüşmenin arkasında bu var. Bu da bu devletimsi hale gelmeye çalışanların iyi niyetini göremiyoruz. Neden göremiyoruz öncelikle hiç kimse bizim aklımızla alay etmesin. PKK’da Suriye’deki PYD’de Kongragel adlı üst yapının alt birimleridir. Kendi tüzüklerine baktığınızda görürsünüz. ABD’lilerin de bize dönüp sizinki PKK buda YPD’ye diyerek kendilerinin çok iyi bildikleri belgeleri bizim bilmediğimizi sanmasınlar. Biz de en az onlar kadar ne olup bittiğini biliyoruz. PYD bugünkü yapısıyla PKK’nın yan örgütüdür. Bugünkü yapısıyla devam ettiği sürece Suriye’nin kuzeyinde aslında kurulmak istenen bir PKK devletidir. O PKK devletine PYD’ye veriyorum diye ABD ağır silahlar vermiştir. Son gelen bilgilere göre PYD’nin ağırlığını omurgasını oluşturacağı 50 veya 60 bin kişiden oluşan sınır muhafızları veya ordusu oluşturulmaktadır. Bu bizim bildiğimiz düzenli ordudur. Suriye’nin kuzeyinde ABD eliyle PKK’ya bir düzenli ordu kurdurulmak isteniyor” diye konuştu.

"Türkiye gibi istikrarlı bir ülkeyi kaosun içerisine sokacak tüm senaryoları ABD’nin ve Rusya’nın çöpe atması gerekmektedir"

Herkesin eğri oturup doğru konuşması gerektiğini anlatan Feyzioğlu, "Türkiye’nin özeleştiri yapması lazım. Buraya nasıl geldik diye. O özeleştiri de 'Ben Şam’da Cuma namazı kılmak gibi bir fanteziye girmeseydim, Esad’ın insan haklarına saygılı bir yönetici olmasının Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyarak sağlasaydım çok daha iyi olmazmıydıyı' bir kere görmesi lazım. Onu bir kenara koymak lazım. Türkiye’nin başka bir ülkenin bir karış toprağında gözü olmadığını ifade etmesi lazım. 'Suriye bizim Misak-ı Milli sınırlarımız içerisindedir istersek alırız' gibi laflarla sadece iç politikada cumhurbaşkanlığı seçimine yatırım yaparsınız dış politikaya zarar verirsiniz. Hamasi laflar dış politikamızı çok zora sokuyor. Öte yandan da ABD’ye ve Rusya’ya siz burada PKK’yı silahlandırarak kısa vadede bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama çok daha uzun sürecek iç savaşın kargaşanın temellerini atıyorsunuz. Türkiye’yi görmezden gelen, Türkiye’nin üstün menfaatlerini görmezden gelerek ülkeyi karşınıza alarak, aşağıda Türkiye’nin bölünmesine çanak tutacak bir oluşumu gerçekleştirmeniz sizin menfaatinize de değil, bizim de menfaatimize de değil yaptırtmayız diyeceksiniz. ABD ve Rusya Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin kendi menfaatlerine olmadığını anlamak zorundadır. Ama bugün bunu ne ABD, ne Rusya anlamış durumdadır. Rusya eğer Türkiye’nin toprak bütünlüğünü gerçekten önemsiyor olsaydı PYD’ye Moskova’da ofis açtırmazdı. ABD Türkiye’nin toprak bütünlüğünü gerçekten düşünmüş olsaydı YPG’ye, PYD’ye silah yardımı yapmazdı. Türkiye’nin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesi Avrupa’nın tehlikeye girmesidir. Şuanda İran’la İsrail, İran’la Suudi Arabistan birbirlerine füze atacak noktaya gelmişken Türkiye gibi istikrarlı bir ülkeyi kaosun içerisine sokacak tüm senaryoları ABD’nin ve Rusya’nın çöpe atması gerekmektedir. 2003-2006 yıllarında kendi yayın organlarında yayınladıkları Türkiye’nin de bir bölümünün alınarak yeni bir devletin parçası yapılmasını öngören o senaryoları derhal çöpe atmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"O fantezi gibi senaryoları biz başlarına geçiririz"

Türkiye’nin milli birliğinin, toprak bütünlüğünün korunması sadece Türkiye’nin ve Türk milletinin değil ABD’nin, Avrupa’nın ve tüm dünyanın menfaatine olduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, "Bunu anlamaları lazım. Masa başında oturan bir takım hayatın gerçeklerinden kopuk, bölgenin kültüründen, tarihinden kopuk, müktesebattan yoksun bir takım adamlar oturuyorlar fantezi gibi senaryo yazıyorlar. O fantezi gibi senaryoları biz başlarına geçiririz. Ama herkeste ciddi sıkıntılar çeker. Bunu Türkiye’nin kararlılıkla söylemesi lazım. Ey diye başlayan hamasi cümlelerle değil, akıllı ve ilkeli bir dış politika ile buradan da cumhurbaşkanımızın henüz yeterli bilgi sahibi olmadığını görmekten duyduğum üzüntüyü dile getiririm. Cumhurbaşkanı önceki gün döndü. Ey diye başlayan cümlesinde biz çömez cumhuriyet değiliz dedi. Çömez cumhuriyet dediği Mustafa Kemal Atatürk’ün yönettiği cumhuriyetin başardıklarını öğrenci ve kurban olsun o çömez dediği cumhuriyete. Henüz 10. yılını doldurmamışken Türkiye Cumhuriyeti Mısır’ın, Irıak’ın, Suriye’nin, Suudi Arabistan’ın ve Kuzey Afrika’nın kanaat önderidir. Tek bir toprak talebinin olmadığını bilen bu devletler doğruyu yapabilmek adına Türkiye’nin ve Atatürk’ün gözünün içine bakıyordu. Almanya, Fransa, ABD ve ingiltere’de Türkiye’yi Avrupa’nın bir parçası ama Orta Doğu’da da sözü en çok dinlenen devlet olarak görmüşlerdi. O sebeple cumhuriyetin ilk yıllarında bir çömez değil dev ideallerin üzerinde yükselen gururlu, başarılı, üreten, ilkeli bir cumhuriyetti. Bizi bugün buraya getiren 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesini bilmemektir. Koskoca bir 19. yüzyılda Arap milletinin yaşadığı milliyetçiliği bilmemektir. Birinci dünya savaşı ile ilgili zerre kadar fikir sahibi olmamaktır. Osmanlı tarihini de Topkapı Sarayı’nın Harem dizilerinden ibaret sanmaktır. Bu bilgisizliği gidermeleri hayati önemdedir. Çok zor bir döneme giriyoruz. Türkiye bölgesinde 3. Dünya Savaşının kıvılcımının başlayacağı bir ülke. İsrail üç gün önce Suriye’de belli üsleri füze bombardımanına tuttu. İsrail ile İran arasında sıcak çatışma Suriye topraklarında başladı. Şuanda İsrail ile Suudi Arabistan müttefik Müslüman dünyasının iki ülkesi Suriye, Yemen’de Lübnan’da savaşıyor. Bu ilişkileri o zaman müktesebat yoksunlarının Müslüman, Müslüman olmayan, yada Şii-Sünni ekseninden çıkartıp bölgenin gerçeklerini dünyanın gerçekleriyle okuyan bir yönetime ihtiyaç var. Doğru düzgün yardım almaları lazım. Sürekli aldatıldık, yanlış demeleri budur. Uluslar arası hukuk bilmeleri lazım. İçeride ortak aklı oluşturmaları lazım. Ortak aklı oluşturmak için tarafsız, bağımsız ifade özgürlüğünü güvence altına alıp layık olanın, layık olduğu yere gelmesini sağlayan bir bağımsız, tarafsız güvenilir, yargı inşa etmek zorundayız. Bu bizim asli görevimizdir. Yargı güvenilmez olmazsa bunların hiçbirisi olmaz" ifadelerini kullandı.

Muhammed Muttalip Yalçın