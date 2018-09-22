FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası: Türkiye: 63 - Arjantin: 37

İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenen FIBA Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu ilk karşılaşmasında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Santiago Martin Arena'da Arjantin ile mücadele etti. Müsabakaya hızlı başlayan Milliler, ilk periyodu 19-11 üstün tamamladı. İkinci periyotta da hücumlarda etkili olan ay-yıldızlılar devreye 33-20 önde girdi. 3. çeyrekte savunmayı çok iyi yapan milli takım, sadece 4 sayı yedi ve farkı açarak periyodu 51-24 üstün bitirdi. Son periyotta savunmadaki ciddiyetini kaybetmeyen milliler, parkeden 63-37'lik skorla galip ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı'nda Tilbe Şenyürek 13 sayı, 8 ribaundla en skorer oyuncu olurken, Bahar Çağlar 12 sayı, 6 ribaundla oynadı. Arjantin'de ise Macarena Rosset takımına 12 sayı katkıda bulundu.

İlk maçını kazanan ay-yıldızlılar, yarın TSİ 22.30'da Quico Cabrera Arena'da Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Santiago Martin

Hakemler: Omar Bermudez, Maj Kazuko Forsberg, Arnaud Kom Njilo

Türkiye: Işıl 4, Bahar 12, Tilbe 13, Ayşe Cora 5, Hollingsworh 8, Cansu 2, Tuğçe 6, Asena 3, Olcay 4, İlayda 4, Esra 3, Merve Aydın

Başantrenör: Ekrem Memnun

Arjantin: Rosset 12, Rocio, Llorente 2, Manna 10, Fiorotto, Buroni 2, Gretter 3, Santana 2, Gonzalez 6, Marchizotti, Roux, Perez

Başantrenör: Christian Santander

1.periyot: 19-11 (Türkiye lehine)

Devre: 33-20 (Türkiye lehine)

3. periyot: 51-24 (Türkiye lehine)