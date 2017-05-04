Diğer
Kategoriler

FIBA'dan başörtüsü devrimi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 139 milli federasyonun bir araya geldiği ve ilk kez yapılan Ara Dönem Kongresinde, FIBA Merkez Yönetim Kurulu’nun basketbol oyuncularının başörtüsü takmalarına izin veren kararını yürürlüğe koydu.

FIBAdan başörtüsü devrimi

04 Mayıs 2017 11:56

Forma renkleriyle uyumlu ve yaralanmaları minimuma indirecek şekilde başörtüsünün takılması uygulaması 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

FIBA'nın başörtüsü için belirlediği şartlar şöyle:

- Siyah, beyaz ya da forma ile aynı renkte olması
- Bir takımdaki uygulama bütün oyuncular için aksesuarlar gibi aynı renkte olacak
- Yüzü tamamen veya kısmet kapatmayacak (gözler, burun dudaklar vs.)
- Giyilen başörtüsü diğer oyuncular için tehlikeli olamaz
- Yüzde ve boyunda açma/kapama aparatları olmayacak
- Yüzde dışarı çıkan bir parça olmayacak
 

Etiketler: başörtüsü kararı, FIBA


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!