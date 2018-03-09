FIBA’dan Euroleague önerileri ile ilgili açıklama

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile Euroleague Ticari Varlıkları (ECA) dün İsviçre’nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi’nde bir araya geldi. ECA tarafından sunulan üç farklı öneriyi alan FIBA, ECA’nın milli maç takvimini, Haziran ile Eylül ayları arasına indirgemeye çalıştığını belirterek, bir açıklama yayınladı.

FIBA’nın açıklaması şu şekilde:

“FIBA, ECA tarafından sunulan ve ilki geçen sene Eylül ayında yapılan teklifin bir örneği olan, sözde ‘uluslararası takvim’ önerilerinin üç çeşidini aldı. Tekliflerin her üç versiyonu da milli takım faaliyetlerini Haziran ve Eylül ayları arasında yılda altı haftalık bir süreye indirgemeyi amaçlayan teklifler. Bu da basketbolun küresel olarak kalkınmasında en önemli parçası olan milli takımların düzenli ve istikrarlı bir mevcudiyet ile ilgiye sahip olmaması anlamına geliyor.

Ek olarak, ECA, takvimle ilgili olacak herhangi bir anlaşma için, Ulusal Federasyonların ve Yerel Liglerin iç organizasyonunu doğrudan etkileyen birçok yeni noktayı da FIBA’nın kabul etmesi için şart koşmaktadır.

FIBA, FIBA ailesinin (federasyonlar, ligler, kulüpler, oyuncular) ilgili üyelerine, kendilerini etkileyecek ECA önerileri hakkında danışacak ve buna göre hareket edecektir.

ECA tarafından yapılan boykot girişimine rağmen, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 Elemeleri’nin ilk ve ikinci pencerelerindeki maçlar, 2017 Kasım ve 2018 Şubat aylarında başarılı bir şekilde oynandı ve iç saha müsabakalarında katılım rekorları kırıldı.

FIBA, Haziran-Temmuz aylarında oynanacak olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 Elemeleri’nin üçüncü penceresini dört gözle bekliyor.

Dünya basketbolunun yönetim organı olarak, FIBA her zaman olduğu gibi 2021’den sonra da milli takımlar ve yerel liglere saygı gösteren teklifler üzerinde çalışmaya ve teklifleri değerlendirmeye almaya hazırdır.”