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Fibaemeklilik 5’inci yaşını kutladı

Fibaemeklilik, 5’inci yaşını Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in katılımıyla düzenlenen etkinlikte çalışanları, iş ortakları ve acenteleri ile birlikte kutladı. Etkinlikte, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin Fibaemeklilik’te beşinci yıllarını dolduran isimlere plaket verdi.

Fibaemeklilik 5inci yaşını kutladı

13 Mart 2018 16:20

Fibaemeklilik, 5’inci yaşını çalışanları, iş ortakları, acenteleri ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in katıldığı bir etkinlikle kutladı. Ev sahipliğini Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu’nun yaptığı gecenin sloganı, 5 yıl gibi kısa bir sürede elde edilen başarılar nedeniyle ‘Hayallerin Ötesinde’ oldu. 

Özyeğin’den başarının mimarlarına plaket 

Fibaemeklilik’te beşinci yıllarını doldurarak başarının mimarı olan kadro, plaketlerini Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in elinden aldı. Özyeğin, törende yaptığı konuşmada Fiba şirketlerinin genel başarısında profesyonel yöneticilerin önemli bir payı olduğunu vurguladı. Hüsnü Özyeğin, kurulduğu günden bu yana Fibaemeklilik bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ederken bu başarıda iş ortakları ve acentelerin de büyük katkısı olduğunu, acenteleri Fibaemekliğin ortakları olarak gördüklerini vurguladı. 

“Doğru vizyon, doğru strateji” 

Gecede konuşma yapan Fibaemeklilik Genel Müdürü Öztürkoğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz 5 yılda Fibaemeklilik; bir taraftan pek çok ilke imza atarak sektörde öncü rol üstlendi, diğer taraftan da hem müşterilerimizin hem de iş ortaklarımızın takdirleriyle rüştünü ispat etti. Rekabetin oldukça zorlu olduğu bir sektörde, 5 yıl gibi kısa bir sürede; doğru bir vizyon ve doğru bir stratejiyle büyüdük, esnek, yenilikçi ve farklı bir iş modeliyle hareket ettik, dijitalleşmeye, çağın gereğini işimize uygulamaya önem verdik, deneyimli ve dinamik bir kadro istihdam ettik, gücünü Fiba Grubu’ndan alan bir hayale inandık ve bu hayali gerçekleştirmek için tüm ekip olarak büyük bir özveriyle çalıştık, beşinci yılımızın sonunda, hep birlikte, hayallerimizin de ötesinde bir başarı elde etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” 

5 yılda neler yapıldı? 

Fibaemeklilik, 5 yıl içerisinde sigorta sektöründe; “fon marketi”, sektör içi satın alım, portföy devralımı, online BES satışı, sağlık sigortası satışı, BES müşterilerine yönelik fon bilgilendirmeleri gibi pek çok ilke imza atarak öncü rol üstlendi. 5 yıldır kadın sağlığı alanında farkındalığı artırmak üzere Pembe Kurdele projesini yürüten Fibaemeklilik, ilk günden bu yana Pembe Kurdele paketinin gelirini MEVA ve AÇEV ile paylaştı. 

2017 sonunda karı 21 milyon liraya ulaşan şirket, sektörde hayat sigortası prim üretiminde son iki yılda yüzde 200’ün üzerinde büyüyen tek şirket oldu. Fon büyüklüğünü 1,5 milyar TL’ye, taşırken BES Fon büyüklüğünde de 15’inci sıradan 11’inci sıraya yükseliyor. Fibaemeklilik’in 2017 yılında 326 olan acente sayısı, Groupama portföy devri sürecinin tamamlanmasıyla 750'yi bulacak.  

 

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