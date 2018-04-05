Fibaemeklilik, Groupama’nın BES portföyünü resmen devraldı

Fibaemeklilik, Groupama ile yaptığı anlaşmanın ardından bireysel emeklilik portföy devralımını gerçekleştirdi. Groupama Emeklilik’e ait bireysel emeklilik portföyünün Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş‘ye devir süreci, SPK, Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet Kurulu’nun onayıyla 30 Mart’ta tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Fibaemeklilik, Groupama portföy devralımının ardından BES fon büyüklüğü sıralamasında 4 sıra birden yükselerek 1 milyar 500 milyon liralık fon büyüklüğüne ulaşan Fibaemeklilik, müşteri ve acente sayısını iki katın üzerinde artırdı.

“Büyüme hedefimizi bir adım daha ileri taşıdık”

Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, portföy devrinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada geçtiğimiz 5 yılda Fibaemeklilik’in kaydettiği mesafeye dikkat çekti. Öztürkoğlu, “Bugüne dek sigorta ve emeklilik sektöründe; “fon marketi”, sektör içi satın alım, portföy devralımı, online BES satışı, sağlık sigortası satışı, BES müşterilerine yönelik fon bilgilendirmeleri gibi pek çok ilke imza atarak öncü rol üstlendik. 2017 sonunda kârımızı 21 milyon liraya çıkardık ve sektörde hayat sigortası prim üretiminde son iki yılda yüzde 200’ün üzerinde büyüyen tek şirket olduk. Şimdi de Groupama portföy devri sürecinin tamamlanmasıyla fon büyüklüğümüzü 1,5 milyar TL’ye taşırken, BES fon büyüklüğünde de 15’inci sıradan 11’inci sıraya yükselmiş olduk. 2017 yılında 326 olan acente sayımız da böylelikle 700’ü bulacak” diye konuştu.

"Sektörümüzde sağlam adımlarla büyümeye devam edeceğiz"

“Groupama Emeklilik müşterilerini de Fibaemeklilik ailesine dahil ederek sektördeki hızla büyüme hedefimizi bir adım daha ileri taşıyoruz” diyen Öztürkoğlu, “Bireysel emeklilik müşteri sayımız 150 bin kişiyi geçti. Genişleyen acente ağımıza yapacağımız yatırımlarla da hem ailemize yeni katılan acentelerimize hem de müşterilerimize katma değer oluşturmayı sürdüreceğiz. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da butik fon yönetimi ve müşteri hizmeti anlayışımız, yenilikçi bakış açımız ile sektörümüzde sağlam adımlarla büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.