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Fi'deki telefonu arayanlar seti ziyaret etme şansı yakaladı

Vodafone Red’in katkılarıyla ekranlara gelen, online dizi 'Fi'nin 5. bölümü Vodafone teknolojisiyle interaktif bir seyir deneyimine dönüştü. Duru ve Can Manay’ın kahvaltı sahnesinde belirtilen telefon numarasını arayan izleyiciler doğrudan Can Manay’ın ofisine bağlanarak seti ziyaret etme şansı yakaladı. İlk 1 saatte bine yakın arama alınırken, ilk 5 günde ise toplam 10 binden fazla arama alındı.

Fideki telefonu arayanlar seti ziyaret etme şansı yakaladı

27 Nisan 2017 16:30

Vodafone Red, Türkiye’nin ilk online dizisi 'Fi' sponsorluğu kapsamında izleyicilere sıradışı bir ekran deneyimi yaşattı. Dizinin 21 Nisan Cuma günü yayınlanan beşinci bölümünde, Serenay Sarıkaya’nın canlandırdığı Duru ile Ozan Güven’in oynadığı Can Manay’ın kahvaltı sahnesi şirketin teknolojisiyle interaktif hale geldi. Vodafone'dan yapılan açıklamada; Duru’nun uyanıp karşısında Can Manay’ın hazırladığı kahvaltıyı gördüğü sahnede belirtilen telefon numarası, Türkiye’nin ilk bulut santral platformuyla gerçek bir sesli yanıt sistemi haline getirildiği; böylece, numarayı arayan izleyiciler doğrudan Can Manay’ın ofisine bağlanarak, sistem akışında yer alan yönlendirmelerle, seçtikleri konulara ilişkin Can Manay’ın asistanının ağzından yorumları dinledikleri bildirildi. Ardından izleyiciler, Can Manay’ı ofisinde ziyaret etmek üzere Vodafone Türkiye’nin Twitter hesabına davet edildiler.

Dizinin ikinci seti olan 4.-5.-6. bölümlerin yayınlandığı 21 Nisan akşamı ilk 1 saatte bine yakın arama alındığı, ilk 5 günde ise toplam 10 binden fazla arama alındığı açıklanırken, 'Fi' dizisine entegre edilen bulut santral platformu, Vodafone’un kurumsal çözüm ortağı FGS ile hayata geçirildiği kaydedildi.
 


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