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Fidel Castro'nun oğlu intihar etti

Küba devlet medyası, eski Küba lideri Fidel Castro'nun en büyük oğlunun intihar ettiğini bildirdi.

Fidel Castronun oğlu intihar etti

02 Şubat 2018 09:13

Küba resmi internet sitesi Cubadebate, 68 yaşındaki Fidel Castro Diaz-Balart'ın uzun zamandır hastanede depresyon tedavisi gördüğünü ve Perşembe günü sabah saatlerinde intihar ettiğini yazdı.

Eski Sovyetler Birliği'nde eğitim gören nükleer fizikçi olan Fidel Castro Diaz-Balart, Küba Devlet Konseyi ve Küba Bilim Akademisi Başkan Yardımcılığında bilimsel danışman olarak çalışıyordu.

Küba'nın eski lideri Fidel Castro'un en büyük oğlu Castro Diaz-Balart, kendine özgü sakal ve babasına olan benzerliği ile biliniyordu. 

Hasan Çelik

 

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