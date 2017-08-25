Fidye için çocuk kaçıran şüphelilerden 2’si tutuklandı

Olay, 21 Ağustos tarihinde Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, otomobille akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli 3 kişi önce akaryakıt istasyonuna ateş açmış, açılan ateş sonucu pompa görevlisi Hasan E. seken kurşunla yaralanmıştı. Ardından istasyonun market bölümüne yönelen kar maskeli 2 kişi, akaryakıt istasyonu sahibi Galip D.’nin 10 yaşındaki oğlu Egemen Samet D.’yi zorla otomobile bindirerek kaçırmıştı. Geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, ilk olarak 16 yaşındaki H.D.'yi gözaltına almıştı. Diğer şüphelileri ve çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdüren polis, şüphelileri belirleyerek adreslerini tespit etti. Özel Harekat polisi ve jandarmanın önceki gün sabah saatlerinde Aksaray’ın merkeze bağlı Borucu köyünde kullanılmayan bir eve düzenlediği operasyonda 10 yaşındaki çocuğu sağ olarak kurtardı. Şüphelilerden Berat Batuhan K. ile ayağından vurulan Ferhat K. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerden Ferhat K.'nın 65 yaşındaki babaannesi Ayşe K. da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden Ayşe K., H.D. ve Berat Batuhan K. dün adliyeye sevk edilmişti. Gece yarısına kadar süren mahkeme sonucu H.D. ve Berat Batuhan K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ayşe K. denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. Yaralı şüpheli Ferhat K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yasin Can

