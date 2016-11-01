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Fidye için kaçırılan çocuk bu halde bulundu

Fidye için kaçırılan 16 yaşındaki çocuk, polisin yaptığı başarılı operasyonla çekyatın içinde bulundu. Operasyonda yakalanan iki fidyeci sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Fidye için kaçırılan çocuk bu halde bulundu

01 Kasım 2016 15:40
Fidye için kaçırılan çocuk bu halde bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Thikra İ.A. 16 yaşındaki oğlunun kaçırıldığını ve şahısların kendisinde fidye istediğini polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, babadan fidyecilerin istediği 300 bin doları kabul etmiş gibi yapmasını ve fidyecileri oyalaması istedi.

Bu sırada şüpheliler kaçırdıkları A.M.S.A’nın görüntülerini çekerek babasına gönderdi. Çocuğun hayatta olduğunu görüntüler sayesinde tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Fidyecilerin, 16 yaşındaki çocuğu Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Sokakta bir binada tuttuğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Binada bulunan kapıları tek tek çalan ekipler bir dairede Irak uyruklu bir kişinin kaldığını tespit etti.

YÜZÜNDEKİ PEÇEYİ AÇINCA ERKEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kapıyı çalan ekipler, şahsın eşiyle kaldığını söylemesi üzerine, eşini görmek istediğini belirtti. Bunun üzerine yüzü peçe ile kapalı kadın kılığındaki bir kişi polise kimlik uzattı. Ancak polis kimlikle karşılaştırmak için kadının yüzünü görmek isteyince büyük bir şokla karşılaştı. Peçeli kişinin erkek olduğu anlaşılınca polis eve girdi. Evde yapılan aramada kaçırılan 16 yaşındaki A.M.S.A. elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bir çekyat içinde bulundu. Polis tarafından kurtarılan çocuğun 12 gün gün boyunca bu evde tutulduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: fidye


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