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FIFA dünya sıralaması açıklandı!

A Milli Futbol Takımı, FIFA Mart ayı dünya sıralamasında 38. basamaktaki yerini korudu.

FIFA dünya sıralaması açıklandı!

15 Mart 2018 14:22

FIFA Mart ayı Dünya sıralaması FIFA resmi internet sitesinden açıklandı. Açıklanan sıralamada ay-yıldızlılar, 38. basamaktaki yerinde kalırken, zirvede yerini 1609 puanla sağlamlaştıran Almanya, 2. sırada 1489 puanla Brezilya, 3. sırada ise 1360 puanla Portekiz yer aldı. İlk 10’da bir ay önceki sıralamada 7. sırada yer alan Polonya, 6. sıraya çıktı. Bir önceki ay 130. sırada bulunan Andora ise 7 basamak gerileyerek en fazla düşüş yaşayan takım oldu.

FIFA Mart ayı Dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan takımlar şu şekilde:

1- Almanya- 1609
2- Brezilya - 1489
3- Portekiz - 1360
4- Arjantin -1359
5- Belçika- 1337
6- Polonya- 1228
6- İspanya- 1228
8- İsviçre - 1197
9- Fransa - 1195
10- Şili - 1161  

 

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