FIFA dünya sıralaması açıklandı!

FIFA Mart ayı Dünya sıralaması FIFA resmi internet sitesinden açıklandı. Açıklanan sıralamada ay-yıldızlılar, 38. basamaktaki yerinde kalırken, zirvede yerini 1609 puanla sağlamlaştıran Almanya, 2. sırada 1489 puanla Brezilya, 3. sırada ise 1360 puanla Portekiz yer aldı. İlk 10’da bir ay önceki sıralamada 7. sırada yer alan Polonya, 6. sıraya çıktı. Bir önceki ay 130. sırada bulunan Andora ise 7 basamak gerileyerek en fazla düşüş yaşayan takım oldu.

FIFA Mart ayı Dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan takımlar şu şekilde:

1- Almanya- 1609

2- Brezilya - 1489

3- Portekiz - 1360

4- Arjantin -1359

5- Belçika- 1337

6- Polonya- 1228

6- İspanya- 1228

8- İsviçre - 1197

9- Fransa - 1195

10- Şili - 1161