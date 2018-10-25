FIFA dünya sıralamasında Belçika zirvede

FIFA ekim ayı dünya sıralaması internet sitesinden yapılan açıklama ile belli oldu. Geçtiğimiz ay Fransa ile zirvede yer alan Belçika 1733 puanla bu ay liderlik koltuğunda tek başına yer aldı. Sıralamada 1732 puanla Fransa ikinci, 1669 puanla Brezilya üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye ise 1449 puanla 38. sırada yer aldı ve önceki aya göre sıralamasında yeri değişmedi.

FIFA ekim ayı dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

1 - Belçika: 1733

2 - Fransa: 1732

3- Brezilya: 1669

4 - Hırvatistan: 1635

5 - İngiltere: 1619

6 - Uruguay: 1617

7 - Portekiz: 1616

8 - İsviçre: 1598

9 - İspanya: 1594

10 - Danimarka: 1584

Oğuzhan Ort