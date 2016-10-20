FIFA'nın internet sitesinden açıklanan sıralamaya göre, Türkiye 843 puanla 25. sırada yer aldı.

Sıralamada Arjantin'nin 1621 puanla 1. sıradaki yerini korurken, Almanya 1465 puanla ikinci, Brezilya ise 1410 puanla 3. sırada yer aldı.

A Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 1027 puanla 16., İzlanda 898 puanla 21., Ukrayna 803 puanla 29., Finlandiya 337 puanla 101 ve Kosova ise 135 puanla 164. sırada kendilerine yer buldu.

Sıralamada ilk 10 ülke şöyle:

1. Arjantin (1621)

2. Almanya (1465)

3. Brezilya (1410)

4. Belçika (1382)

5. Kolombiya (1361)

6. Şili (1273)

7. Fransa (1271)

8. Portekiz (1231)

9. Uruguay (1175)

10. İspanya (1168)