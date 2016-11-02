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FIFA, en iyi teknik direktör adaylarını açıkladı

FIFA, 2016 yılının en iyi teknik direktörü ödülünün adaylarını açıkladı.

FIFA, en iyi teknik direktör adaylarını açıkladı

02 Kasım 2016 22:26

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu ödülü daha önce kazanan İspanyol Josep Guardiola ve Luis Enrique aday listede yine yer aldı. Milli takım teknik direktörleri, kaptanları, taraftarlar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşecek aday listenin ardından İsviçre'nin Zürih kentinde 9 Ocak 2017'de yapacak törenle en iyi teknik direktör ödülü sahibini bulacak.

Erkeklerde yılın en iyi teknik direktörü ödülünün adayları şöyle:

Zinedine Zidane (Real Madrid)

Pep Guardiola (Bayern Münih-Manchester City)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Chris Coleman (Galler Milli Takımı)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

Luis Enrique (Barcelona)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Claudio Ranieri (Leicester City)

Fernando Santos (Portekiz Milli Takımı) 

Etiketler: açıkladı, en iyi teknik direktör adayları, fifa, Josep Guardiola, Luis Enrique


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