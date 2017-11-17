Diğer
Kategoriler

FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da yapılacak

FIFA'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, 23 Kasım 2017 Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

FIFA Futbol Zirvesi İstanbulda yapılacak

17 Kasım 2017 14:52

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de katılacağı FIFA Futbol Zirvesi, Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşecek. FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016'da başlatılan, stratejik konuları görüşmek, tartışma platformu oluşturmak, münazara ve bilgi alışverişi için FIFA'ya üye ülkelerin bir araya geleceği zirvenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 23 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç