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FIFA yılın 11’ini açıklandı, Ronaldo 2016'nın en iyisi...

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılı FIFA FIFPro yılın on biri açıklandı. FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

FIFA yılın 11ini açıklandı, Ronaldo 2016nın en iyisi...

09 Ocak 2017 21:34

FIFA FIFPro dünyada yılın ilk on biri açıklandı. Zürih’te düzenlenen törende Real Madrid, 5 oyuncuyla dünyada yılın on birine en fazla oyuncu sokan takım oldu. Barcelona’dan ise 4 oyuncu kadroya girebildi.

RONALDO EN İYİSİ

FIFA 2016 yılın en iyi futbolcusu bu akşam İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ödül gecesinde seçildi. 2016 yılının en iyi futbolcusu ödülünü Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı. Rakipleri Lionel Messi ve Antonie Greizman’ı geride bırakan Ronaldo, 2016’da takımı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016 birinciliği kazanarak tarihe geçti.

Ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Cristiano Ronaldo, "İnanılmaz.Takım arkadaşlarıma ve teknik direktörlerime teşekkür ediyorum. Onlarsız başaramazdım. Barcelona'dan bazı oyuncular burada olamadığı için üzgünüm. Ancak neden burada olamadıklarını anlıyorum" dedi.

Gecede verilen diğer ödüller ise şu şekilde:

Yılın 11'i
Manuel Neuer (Bayern Mühih), Dani Alves (Juventus), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madird), Luis Suarez (Barcelona) 

Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü
Silvia Neid (Almanya Milli Takımı)

Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü
Claudio Renieri (Leicester City)

FIFA Fair-Play Ödülü
Atletico Nacional

En İyi Gol (Puskas Ödülü)
Mohd Faiz Subri (Penang)

En İyi Kadın Futbolcu
Carli Lloyd (ABD Milli Takımı)

FIFA Tarafar Ödülü
Borussia Dortmund ve Liverpool 

Etiketler: Cristiano Ronaldo, fifa, FIFPro yılın on biri, isviçre, ödül töreni, yılın 11i, Zürih


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