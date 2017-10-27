FIFA’dan Balkes’e puan silme uyarısı

Balıkesirspor Baltok Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Andre Felipe Bernardes Santos’a alacağı para ödenmez ise puan silme cezası verileceği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi Sekreterliğinden alınan yazıda, futbolcu Andre Felipe Bernardes Santos ile Kulübümüz arasındaki ihtilaf dosyasına ilişkin FIFA disiplin hükümlerinin 64. maddesinin ihlali dolayısıyla Kulübümüz hakkında disiplin prosedürlerinin başlatılmakta olduğu bildirilmiştir. Buna göre 2 Kasım 2017 tarihine kadar futbolcunun alacağı olan 586 bin Euro’nun gecikme faizleri ve avukat masrafları da ilave edilerek ödenmesi istenmektedir. Futbolcu ile anlaşılamadığı veya ödeme yapılamadığı takdirde FIFA disiplin komitesi tarafından 3 ya da 6 puan silme ile para cezası uygulanması söz konusudur.Hatırlanacağı üzere yönetimimiz tarafından FIFA Disiplin Komitesindeki 9 oyuncuya yaklaşık 2 milyon 2 yüz bin Euro’luk ödeme yapılmış ve bu risk ortadan kaldırılmıştı. Yönetimimiz Andre Santos’a ödenmesi gereken 586 bin Euro'luk kaynak için çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Tokmak

