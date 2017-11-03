FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev!

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Tottenham - Real Madrid maçını yöneten Cüneyt Çakır, bu kez de FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play-Off müsabakasında İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım Cuma günü oynanacak mücadelede düdük çalacak.

İsveç ile İtalya arasında 10 Kasım Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play-Off müsabakasında Çakır düdük çalacak.

İsveç'in Stockholm şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.