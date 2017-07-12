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Figen Evren'den 'Arka Sokaklar'a veda!

Arka Sokaklar'ın fenomen karakteri Suat'a canlandıran Figen Evren diziden ayrıldı.

Figen Evrenden Arka Sokaklara veda!

12 Temmuz 2017 09:15

Usta oyuncu Figen Evren, 2006 yılında başlayıp 447 bölüm boyunca 'Suat' karakterini canlandırdığı fenomen dizi 'ArkaSokaklar'a veda etti.

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu'nun, "Suat Öldü, Şimdi Ne Olacak?" başlıklı yazısı şöyle:

'Arka Sokaklar’ın sezon finalinde 'Suat’ın trafik kazası ve sonrasında yaşanan trajik sahneler ekrana geldi. Suat, önümüzdeki sezon oynamayacak. Dizi, 2006 yılında başladı. Suat, tam 11 yıl, 447 bölüm izleyicinin sevdiği bir isim oldu. 'Hüsnüü' diye seslenişi hâlâ kulaklarımızda. Teyzesi Nazike, kızı Zehra, oğulları Tekin ve Metin’le ekranın en keyifli ve eğlenceli ailesi oldular.

‘Arka Sokaklar’ın her daim en izlenesi sahnelerindendi. Bana göre ekranın en komik kadını, Figen Evren. Neredeyse oyunculuk yaşamını bu diziye verdi. Onu, ‘Bir Demet Tiyatro’da Elmas karakteriyle tanıdık.
Ferhan Şensoy yönetimindeki Ortaoyuncular’ında ‘Parasız Yaşamak Pahalı’, ‘Seyircili Seyir Defteri’yle sahne tozunu yuttu.

Oyuncu, ufak bir dizi gezmesi sonrasında kendini ‘Arka Sokaklar’da Suat rolünde buldu. Peki, şimdi ne yapacak?

UZUN SÜRE EKRANDA OLAMAYACAK

Merak ettim, sordum. Evren, uzun süredir Asos’ta yaşıyor. Zaten son zamanlarda dizi setine oradan geliyormuş.

Duyduğuma göre, “Artık ilelebet ara vermek istiyorum” diyormuş. Böyle olmasa bile, uzun bir süre bu sektörden uzak duracağı bir gerçek. Suat, hiçbir zaman unutulmayacak. Biz, kendisini yeni filmlerde ve dizilerde görmek istiyoruz."  

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Etiketler: Arka Sokaklar, Figen Evren


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