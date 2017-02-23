Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Yüksekdağ, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin "halkın seçme ve seçilme hakkının gasp edildiğini" iddia etti.

Terör örgütünün propagandasını yaptığı, devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmaya çalıştığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Figen Yüksekdağ için avukatları beraat talep ederken, mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmayı HDP Van Milletvekili Adem Geveri de izledi.