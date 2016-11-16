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Figen Yüksekdağ SEGBİS aracılığıyla ifade verecek

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma açılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ifadesini tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) verecek.

Figen Yüksekdağ SEGBİS aracılığıyla ifade verecek

16 Kasım 2016 12:50

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, ifadesini tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) vermesi kararlaştırılarak duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Mahkemeye katılan Yüksekdağ’ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl, müvekkiline yönelik yurt dışı yasağının kaldırılmasını da istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaptığı bir konuşmada, “Sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye ve PYD’ye yaslıyoruz” şeklindeki sözleri üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Etiketler: Figen Yüksekdağ, SEGBİS


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