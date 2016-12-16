Türk Anneler Birliği ve Şehit Anneleri Derneği, geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Arena’nın yakınlarında gerçekleşen terör saldırısının yerini ziyaret etti. Fikret Orman’ın annesi olan Şehit Anneleri Derneği Şişli Şube Başkanı Nuran Orman’ın da aralarında bulunduğu heyet, olay yerine karanfil bırakarak, teröre lanet okudu.

Fikret Orman da olay yerine gelen anneleri yalnız bırakmadı. Derneğe üye annelerle sohbet edip fotoğraf çektiren Orman, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk Anneler Birliği ve Şehit Anneleri Derneği’nin gerçekleştirdiği ziyarete teşekkür ederek sözlerine başlayan Fikret Orman, “Çok üzüntülü bir süreç içerisindeyiz. Ancak acılar paylaşıldıkça azalır. Türk Anneler Birliği de bütün annelerin beraber olduğu bir dernek. Çok da güzel hizmetler yapıyorlar. Benim annem de onların içinde. Bugün de buraya ziyarete geldiler. Camiam adına onlara teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu günleri bize yaşatmasın. Anneleri üzmeye kimsenin gücü yetmesin inşallah. Bu kış gününde evlere ateş düşürdüler. Umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız” diye konuştu.

