Fikret Orman: Aynı duruşla yolumuza devam edeceğiz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisinin mayıs ayı sayısında çıkan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beşiktaş Ailesi,

Mayıs ayında oynayacağımız maçlarla Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunu tamamlıyoruz. Tertemiz mazisi, fair-play anlayışı içerisindeki mücadelesi, asla taviz verilmeyen ilkeleri ve duruşuyla futbol takımımız, ligde sona doğru yaklaşıyor. Bu uzun maratonda temel dayanaklarımız; emeğe, adalete, hakkaniyete olan inanç, rakibin emeğine saygı duymak ve Hakkı’mızla oynayıp, Şeref’iyle kazanmak oldu. Her ne olursa olsun, biz; geçmişimizde olduğu gibi bugün de, yarın da, aynı duruş, aynı inanç, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Hentbol takımımız, her zaman yüzümüzü güldürmeye, bize büyük gururlar yaşatmaya devam ediyor. Hentbol şubemizin kuruluşunun kırkıncı yılında Süper Kupa’yı, Türkiye Kupası’nı kaldıran ve onuncu kez üst üste Süper Lig Şampiyonluğu’nu kazanan Beşiktaş Mogaz Takımımız’ı tebrik ediyorum. Umuyorum ki, önümüzdeki yıllarda Beşiktaş armasının olduğu her kulvarda daha büyük başarılara hep birlikte şahit olacağız.

Cumhuriyet’e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata’sının hizmetinde olan camiamız için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 19 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk; 19 Mayıs’ı, Gençlik ve Spor Bayramı’na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Bu haklı gururla, Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Beşiktaş’ı hep birlikte bugünlere taşıdığımız kulübümüzün çalışanlarına tek tek yürekten minnettarlığımı sunuyorum. Yine Mayıs ayının bir diğer önemli günü olan Anneler Günü nedeniyle de, çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimizin ellerinden öpüyorum. En derin sevgi ve saygılarımla."