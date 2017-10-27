Fikret Orman: 'Benim oyuncularım adam mı vurmuşlar'

Alanya'da Alanya Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen baloya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp yönetim kurulu üyeleri ile Alanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri katıldı. Kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.03’de Goldcity Otel’de başlayan balo öncesi Başkan Fikret Orman bir basın açıklaması yaptı. Beşiktaş'ı, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun yönetebileceğini ifade eden Orman, "Siz kamuoyu baskısıyla karar veremezsiniz. Başka kulüpler yapıyorlar. Org, morg bir site kuruyorlar, anamıza avradımıza küfrediyorlar, biz de kuralım, bu mudur futbol? Bir şeyi düzeltirken bir şeyi bozmak doğru değil. Herkes bir algılama oluşturmaya çalışıyor. Beşiktaş’ı kayırıyorlar. Hakeme Beşiktaşlı diyorlar, değilim diye zarar veriyor. Federasyonu Beşiktaşlılar yönetiyor diyorlar. Beşiktaş deneme tahtası olacak bir kulüp mü" şeklinde konuştu.

“Algı üzerinden bir toplum yönetilmeye çalışılmasın”

Başkan Orman, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından aldığı para cezası kararının Tahkim Kurulu'nda düzeltileceğini umut ettiğini belirterek, "Bu bir sinema oyunu değil, adrenalini yüksek bir oyun, tepki gösterecek, bu normal. Sevinecek sevinmek için geliyorlar buraya, tepki gösterecekler bunlar gayet normal. 2002'de Şenol Güneş ile beraber 3. olduğumuzda, İlhan Mansız golü attığında bizim hocamız koşarak sahaya fırladı. Bunlar futbol içerisinde olan şeyler. Bunları başka bir yere getirmek, Türk futboluna zarar verir. Algı üzerinden bir toplum yönetilmeye çalışılmasın" diye konuştu.

“Bir gecede talimat değişiyor”

Herkes Beşiktaş kollanıyor diyor diyerek tepkisini ifade eden Orman, "Ne kollanması? Sarı, kırmızı karttan gözümüzü açamıyoruz. Top oynayanı oynatmak üzere hareket edilmesi lazım. Beşiktaş oynamaya çalışan bir takım, top oynayanın desteklenmesi lazım. Oyuncumun yaptığını tasvip etmiyorum. Fenerbahçe maçında Quaresma'nın kırmızı kart görmesini tasvip etmediğimi orada da söyledim. Biz kendi aramızda doğruluk yönünden öz eleştiri yapacak bir kulübüz. Beşiktaş doğruların kulübü. Efendi Beşiktaş diyorsak, uysal koyunuz demek değil. Sezon başı gelir, görüntü üzerinden karar vereceğiz derseniz, verebilirsiniz. Maç oynanıyor, bir olay oluyor, biz böyle bir karar vereceğiz diyorsunuz. Bir gecede talimat değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Adam mı vurmuşlar"

Talisca ve Tosic'in Fenerbahçe derbisinde yaşananlar ile ilgili savcılığa ifade vermesiyle ilgili konuşan Orman, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Benim oyuncularım savcılığa çağrılıyor. Benim oyuncularım ne yapmışlar? Gayri kanuni bir şey mi yapmışlar? Adam mı vurmuşlar? Saha içerisinde olan olaylar. Akredite kartı yok diye savcılığa çağrılıyor. Hukuka hepimiz saygılı olmamız lazım. Burası hukuk devleti hep beraber hukukun arkasında olmamız lazım ancak statların içinde başkan başkana yumruk atıyor. Bunlarla alakalı savcılığa gidilmesi lazım. Hakeme yabancı madde atılıyor bir şey yok, bizim oyuncularımıza var. Talisca, Monaco'ya gitmiş, Porto'ya gitmiş tabii ki hukuka sahip çıkacağız, ama Beşiktaş deneme tahtası değildir. Bu olaylar ülkemize zarar veriyor. FETÖ olayları tahmin ediyorum hala bitmedi. Kanunlar vardır ama burası Türkiye'yi temsil eden bir kurumdur. Türkiye'nin medar-ı iftiharıyız. Gidin UEFA'ya sorun, Türkiye'nin en düzgün kulübü hangisi diye, 'Beşiktaş' diyeceklerdir. Gelecek hafta birçok ülkeden bizim stadımıza gazeteciler gelecek. FETÖ'nün şu anda takımlara etki ettiğini düşünmüyorum. Kulüpler Birliği Başkanı ve TFF Başkanlarını tanıyorum, öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz ne olursa olsun sahaya çıkacağız topumuzu oynayacağız. Bakın bu sene de Beşiktaş şampiyon olacak, rahat olsunlar."

Erdal Anak