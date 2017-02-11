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Fikret Orman, Beşiktaş Müzesi'ni üyelere tanıttı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, divan kurulu üyelerine Beşiktaş Müzesi'ni tanıttı.

Fikret Orman, Beşiktaş Müzesini üyelere tanıttı

11 Şubat 2017 14:49

Siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman, dün Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın katıldığı törenle açılışı yapılan Vodafone Arena’daki Beşiktaş Müzesi'ni divan kurulu üyelerine tanıttı. Divan kurulu üyeleri için yapılan özel tanıtım töreninde; yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ürkmezgil, Erdal Karacan, Levent Çifter de yer aldı.

Tanıtım töreninde divan üyelerine konuşan Başkan Orman, şunları söyledi:

“Camiamız için güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş olarak yine Türkiye’de bir ilke imza attık. Bu müzenin ortaya çıkması için çok uğraştık. Beşiktaş Müzesi’nin kurulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım müzemizi beğenirsiniz. Tüm Beşiktaşlıların çocuklarıyla ya da torunlarıyla müzemizi ziyaret edip Beşiktaş tarihine yakından bakmalarını istiyoruz.”
 

Etiketler: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Müzesi


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