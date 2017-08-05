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Fikret Orman: Beşiktaş uğurlu bir takımdır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Samsun’da yaptığı açıklamada, "Beşiktaş uğurlu bir takımdır. Birçok stadı açtı ve uğur getirdi. Samsun’a da uğur getirmesini diliyorum" dedi.

Fikret Orman: Beşiktaş uğurlu bir takımdır

05 Ağustos 2017 17:21

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Samsun’da Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde Samsunlu taraftarlar ile buluştu. Kartal Yuvası'nı ziyaret eden Orman, kendisini karşılamaya gelen taraftar grubuyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve forma imzaladı. Fikret Orman’ı görebilmek için saatler öncesinden mağaza önüne gelen vatandaşlar, adeta birbirleriyle yarıştı.
İmza ve fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Fikret Orman, “Epey zamandır Samsun’a gelmemiştik. Birçok taraftarımız var burada. Bugün buraya Samsunspor’un yeni stadyumunda oynayacağımız Konya maçı için geldik. Beşiktaş mağazamızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla birlikte fotoğraf çektirdik. Sağ olsunlar taraftarımız oldukça yoğun ilgi gösterdi. Samsunspor’un yeni stadyumu da çok güzel olmuş. Yapanların emeğine sağlık. Burada güzel bir maç oynayacağız. Beşiktaş uğurlu bir takımdır. Birçok stadı açtı ve uğur getirdi. Samsun’a da uğur getirmesini diliyorum” dedi.
 

Şahin Binici
 


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