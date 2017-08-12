Fikret Orman: 'Beşiktaş üzerinde oynanan oyunları görmüyor değiliz'

“Herkes suçlu, bir tek TFF suçlu değil!”

Süper Kupa’daki organizasyondan Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sorumlu olduğunu söyleyen Fikret Orman, “Bir maç oynadık Süper Kupa’da. Bu maçta da istenmeyen olaylar oldu. Bu karşılaşma bizim misafir olarak gittiğimiz bir maç. Stadı biz seçmedik zaten. İçerideki güvenlik tedbirlerini alacak kişiler de bizler değiliz. Maç içinde istenmeyen görüntüler oldu. Ancak TFF’nin diğer iki organizasyonunda da aynı görüntüler oldu. Bu Passolig, kulüpler yerine kişilere cevap vermek için kuruldu. Fakat şu ana kadar geldiğimiz noktada bu sistem çalışmıyor. Beşiktaş taraftarı meşale yaktı, ses bombası attı. Tamam, bu konularda taraftarımız hatalı. Ama bunlar içeri nasıl girdi? Bunu denetleyecek olan federasyon. Herkes suçlu, bir tek TFF suçlu değil. TFF ile ilişkilerimize çok dikkat ederek geliyoruz. Herkes de bizi federasyon ile kavga ettirmeye çalışıyor. Buna federasyonun kendisi de dahil” şeklinde konuştu.

“Kimse otoritesini Beşiktaş üzerinde kurmaya çalışmasın”

Beşiktaş üzerinde oyunlar oynandığını belirten Orman, “En büyük sorunumuz statlara seyircinin gitmemesi. Ama en çok taraftarını stadına getiren takıma böyle bir cezanın verilmesi sizin içinize siniyor mu? Bunu federasyonun düzeltmesi lazım ama onların da sahalara gelsin gibi isteği yok. Biz zaten sahada ve dünya çapında yaptıklarımızla dünyayı ayağa kaldırıyoruz. Ama Beşiktaş üzerinde oynanan oyunları da görmüyor değiliz. Kimse kuramadığı otoriteyi Beşiktaş üzerinde kurmaya çalışmasın. Ne olur bir maçımız seyircisiz olsa? Beşiktaş, adı üstünde ‘taş’. Bu olaylar sadece taşın üzerinde biraz toz alır. Ben 5.5 senedir başkanım ve hiç ceza yemedim. Her şeyin bir ilki varmış. Biz oyuna gelmeyeceğiz. Beşiktaş’ı iyi temsil etmek zorundayız. Bizin genetiğimiz efendiliktir. Biz kendi stadımızda ne maçlar oynadık ama hiç olay olmadı. Ben bütün taraftarı duyarlı olmaya davet ediyorum. Yarınki maçı da herkes evinde izlesin. Maçtan sonra çıkacak olaylara karşı duyarlı olmalıyız. Evet, haksızlığa uğradık. İlk kez de uğramıyoruz. Herkes formalarını giyip evinde Beşiktaş’a dua etsin” diye konuştu.

“Tahkim Kurulu hukuki ceza vermiyor”

Camia olarak kavgayla bir işlerinin olmadığını sözlerine ekleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:

“Bu zamana kadar futbola verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Şu an Tahkim Kurulu, bir hukuksal karar vermiyorlar. Açıyorlar sosyal medyayı, kim ne demişe bakarak karar veriyorlar. Siz, gözlemci raporuna bakara karar vereceksiniz. Biz, bu muhteşem kadromuzla işimize bakacağız. Bizim oynadığımız tek oyun var; o da sahada yaptığımız oyun. Ama üzerimizde oynanan oyunlar da herkesin başına yıkılacak.”

“Federasyon, futbol açısından ne yaptıklarını bize söylesin”

Söylediklerinin cezayı hak etmediğini söyleyen Orman, “Çok daha ağır konuşup ceza almayanlar var. Tabii biz çok gündemdeyiz. Kıskanmalar olabilir. Ama bunun icraata döküleceğini sanmıyordum. Umarım da öyle olur. Fakat söylediklerimin arkasındayım. Mesela federasyon, biz kurumlarımıza karışmıyoruz diyor. Peki siz neye karışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Anlatsınlar da biz de bilelim. Futbol açısından ne yaptıklarını bize söylesinler” açıklamasında bulundu.

“Kulüpler Birliği’nde Osmanlıspor’a oy verdim"

Kulüpler Birliği’nde Osmanlıspor’a oy verdiğini hatırlatan Fikret Orman, “Çünkü onlar bizden bir lira almadan statlarını açtılar. Bizim için 3 kulübün yeri vardır; Osmanlıspor, Başakşehir ve Atiker Konyaspor. Zaten Dursun Özbek’in de arayıp benden oy isteme durumu olmadı” dedi.

“Bundan sonra asbaşkan nezdinde temsil edileceğiz”

Kulüpler Birliği’nde Fenerbahçe’nin asbaşkan düzeyinde temsil edildiğine dikkat çeken Orman, “Bütün kulüplerin başkanları orada ama bir kulüp asbaşkanını gönderiyor. Böyle bir yerde Beşiktaş Başkanı aday olmaz. Biz de bundan sonra asbaşkanımızı göndereceğiz. Madem ki böyle bir şey yapılıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaan Kızıl - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın