Fikret Orman: 'Beşiktaş’ın adını dünya zirvesine yazdıracağız'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin haziran sayısında siyah-beyazlı camiaya seslendi. 2017-2018 sezonunda bütün branşlarda çetin mücadeleler verdiklerini belirten Fikret Orman, "Sporcularımız tüm branşlarda sahaya emeklerini, alın terlerini, Kartal yüreklerini koydular, forma aşkıyla yarıştılar. Bazı branşlarda kulübümüzü ve camiamızı gururlandıran başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da alın terimizin karşılığını maalesef alamadık. Ancak hangi branşta olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik. Bütün branşlarımızdaki hocalarımıza, teknik ekibimize, sporcularımıza ve her daim yanımızda yer alan siz değerli taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Emin olun, önümüzdeki sezon daha iyi bir Beşiktaş’ı sizlere izletebilmek için ekibimle gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"Beşiktaş formasını giyen her sporcu bizim için önemlidir"

Orman, siyah-beyazlı formayı giyen her sporcunun kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Tarihimizde önemli bir yere sahip olacaktır. Bu vesileyle yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız her sporcumuzun, ileriki spor hayatlarında kazanacağı her başarının bizleri de mutlu edeceğini bilmelerini isterim" diye konuştu.

"Beşiktaş’ın adını dünya zirvesine yazdıracağız"

Futbol başta olmak üzere her branşta uzun vadeli planları olduğunu dile getiren Orman, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bir semt takımı olarak doğup, birlik ve dayanışma içinde büyük güçlükleri aşmış, bugünkü çağdaş düzeyine ulaşmıştır. Türkiye’de, saha sonuçlarını tek başına başarı kriteri saymayarak ve çağdaş anlayışı kabul ederek, her geçen gün daha da gelişmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımlar, dünya kulübü olma yolunda hızla ilerlediğimizin en açık kanıtıdır. Önümüzdeki sezon da attığımız bu adımların devamı olarak önemli girişimlerde bulunacağız ve Beşiktaş’ın adını dünya zirvesine yazdıracağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Orman, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Yeni sezonda tüm branşlarımız ile şampiyonluk için mücadele ederken, Beşiktaşlı duruşumuzla yine Türk sporunun öncüsü olacağımızı belirterek, yazımı şu anlamlı sözlerle bitirmek istiyorum:

Şereftir bu yolda senle yürümek

Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş!"