Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, gündeme dair konuştu.

"Biz Trabzonspor'u 10 kişi de yenerdik"

Trabzonspor maçı sonrası gündeme gelen hakem kararlarına ilişkin konuşan Orman, "Hangi maç için olursa olsun, hakemlerin art niyetli olmaması gerektiğini söylüyorum. Çok başarılı bir Başakşehir var. Başakşehir dururken, bize istinaden koruma, kim bizi koruyabilir? Beşiktaş'ın böyle bir şeye ihtiyacı olabilir mi? Bunu nasıl sağlayacak? Hiçbir hakemi tanımam. Barış Şimşek'i yolda görsem tanımam. Benim yöneticilerim de aynıdır. MHK'nın başında Galatasaraylı olduğunu herkes bilir, Yusuf Namoğlu var. Onun olduğu yerde böyle bir şeyi bekliyorlarsa, ayıp bunlar. Biz diyor muyuz ki Galatasaray maçındaki hakem hataları şöyle böyle oldu. Beşiktaş Napoli ile maç yapıyor, Galatasaray'ın hocası yorum yapıyor. Şenol Güneş Galatasaray'ın aleyhine ya da lehine bir yorum yapar mı? O, onun işi mi? Hocaların işi takımlarını çalıştırmaktır. Böyle bir açıklama dünyanın neresinde var. Beşiktaş ile alakalı bir hakemleri etkileme, algı operasyonu yapılıyor. Ben buna müsaade etmem. Zannedersiniz ki, Beşiktaş mağluptu da öyle döndü. Biz 10 kişi de Trabzon'u yenerdik. Bunu götürüp de biz bilmem ne yapıyor muşuz gibi yapanları kınıyorum. Kimin sıkıntısı varsa kendi içinde çözmeye bakacak" dedi.

"Hakemler büyük maçlarda etki altında"

Büyük takım maçlarında hakemlerin etki altında kaldığını savunan Orman, "Fenerbahçe'nin Karabük'ü yenmesi kadar normal bir şey yok. Fıray Aydınus'un maçlara kafasında bir plan ile çıktığı benim yorumum. Bu Fenerbahçe ile ilgili değil, hakem ile ilgili yorumum. Büyük takımların maçlarında hep aynı hissiyatta görüyorum. Cüneyt Çakır mesela Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yönetirken, ilk yarı bir kırmızı, ikinci yarı da pozisyon yokken Necip'e kırmızı gösterdi. Yurt dışında maç yönetirken gayet rahat ne görürse onu çalıyor, Türkiye'de etki altında kalıyor. Beşiktaş hak ederse kazansın, hak etmiyorsa kaybetsin. Hakem ne görüyorsa onu çalacak" şeklinde konuştu.

"Bizi algı operasyonları ile yıpratamayacaklar"

Beşiktaş'a algı operasyonları yapıldığını savunana siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Güçlü karakterli, yeni genç neslimiz hakemlik işini yapabilir diye görüyorum. Kim talimat verecek hakemlere? MHK Başkanı mı, federasyon başkanı mı? Böyle bir talimat olsa, içeride kalmaz. Birisiyle bir şey konuşsak, 3 dakika geçmeden sizin kulağınıza geliyor. Algılama üzerinden insanları etkilemeye çalışırsanız, bu olmaz. Beşiktaş'a bunu yaptırmayacağım. Biz işimizi iyi yapmaya gayret ediyoruz. Futbolcularımızın paralarını zamanında ödemeye gayret ediyoruz. Bizi algı operasyonları ile yıpratamayacaklar" dedi.

"20 milyon Euro zarar açıklayacakken, daha az açıkladık"

UEFA'ya beklenenden az borç açıkladıklarını aktaran Fikret Orman, "Beşiktaş'ın kendi stratejisi var. UEFA ile yaptığımız bir planlama var. 20 milyon Euro zarar açıklayacakken, daha az açıkladık. Bu sene de kar açıklayacağız, UEFA'nın istediği de bu. Borcu azatlmanın 2 yolu var, bu hokus pokusla olacak değil. Ya Galatasaray gibi mal varlığınızı kullanırsınız, ya borçları yapılandırırsınız, ya da sermaye arttırımı yaparsınız. Biz şu anda 2. yöntem ile hareket ediyoruz. Yatırımlarımız bittiği için yavaş yavaş tersine döndürme noktasında gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Gökhan'ın dönmesi için ne bizden ne karşıdan bir talep yok"

Gökhan Töre'nin siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya ise Oramn, "Gökhan yurt dışında oynamak istediğini sürekli söylemişti. Beşiktaş kulübü, bugün yurt dışında, yarın Beşiktaş'ta oynayacağım denecek bir kulüp değildir. Gökhan oradaki mutsuzluğu, sakatlığıdır, geçince oynayacak. Zaten bizim sözleşmeli oyuncumuz. Futbolda uzun laflar konuşmak kolaydır, yapmak zordur. Kendimizi çok bağlayacak açıklamalar yapmayalım. Gökhan'ın dönmesi için yaptığımız bir talep yok, karşıdan da böyle bir talep yok" şeklinde yanıt verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transfer çalışmalarını ise sürekli yaptıklarını ve gerektiği durumda yeni transferler yapacaklarını açıkladı.