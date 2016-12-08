Orman, "Son maçta hakemin yaptığı hatalar Dinamo Kiev - Napoli maçı oynansa asla yapılamazdı. İngiliz kulübü olsa da yapılamazdı. Fenerbahçe’ye geçen sene, bize bu sene, Başakşehir’e 3 sene önceki maçta yapıldı. Yani ülkemize, bize yapılıyor" dedi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde bugün düzenlenen panelde siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

“Faul olmayan pozisyonda penaltı verip üzerine kırmızı verince maçı baştan bitirdi”

Fikret Orman, Dinamo Kiev ile oynanan ve 6-0’lık mağlubiyetle sona eren maçla alakalı, “Son oynadığımız maçta da adaletin önemi çarpıcı oldu. Çok zor ve bizim açımızdan hayal kırıklığı olan bir maç yaptık. Eşit şartlarda olsaydı maç bugün daha moralli olacaktık. Maalesef öyle bir şans bulamadık. Maça iki ya da üç yerden bakmak lazım. Birincisi hakem açısından; sporla da ilgilendiğim için hakemin niyetini direkt anlıyoruz. Faul olmayan pozisyonda penaltı verip üzerine kırmızı verince maçı baştan bitirdi. Sonra zaten takım açısından da hoş olmadı. Futbolcu kardeşlerimizi ve göstermiş oldukları bu noktaya kadar nağmalup performanstan dolayı teknik heyeti de tebrik ediyorum. Ancak şanssız bir maç oynadık onları yine de başkanları olarak tebrik ediyorum. Ama her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Hem kulüp olarak hem de ülke olarak yapmamız gereken şeyler var. UEFA gibi kurullarda çeşitli komitelerinde hem Türkiye’yi temsil edecek hem kulüplerimizi temsil edecek arkadaşları oralarda bulundurmamız lazım. Oralarda gücü olmayan ülkeler genel olarak bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşıyor. Sadece bu kıyımla karşı karşıya kalan Beşiktaş değil, diğer takımlarımıza da bunlar yapıldı. Şikayet etmekle olmuyor. Artık biraz aksiyon alabilmemiz için yeni UEFA Başkanı da geldi. Yeni yönetim kurulunda bizlerden de temsilcilerin orada olması gerek. Bunun yapılabilmesi için en önemli iş Türkiye Futbol Fedearsyonu’na (TFF) düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ın bütünlüğünü gösterdiler”

Havanın Kiev’de çok soğuk olduğunu aktaran Başkan Orman, “O kadar insan geldi takımı desteklemek için teşekkür ediyorum. Sabahın altısında Beşiktaş takımı indi 03.30’dan beri gece yarısı takımı bekleyen taraftara da teşekkür etmem lazım. Beşiktaş’ın bütün olduğunu olduğunu gösterdiler. Beşiktaş bir şey kaybetmedi. Şimdi UEFA’da devam edeceğiz. Artık o kupayı almak için mücadele edeceğiz. Bir gün batar yeni bir gün doğar yeni bir hevesle başlamak lazım. Futbolcu arkadaşlar olsun gerekse hocamız gerek şahsen ben ilettim. Maçta yaptığımız hatalar var direk hakeme etki etmemek lazım. İlk gole kadar oynamadık sonra topu ele aldık hakem müsaade etmedi. Beşiktaş’ın kendi açısından eleştiri de yapması lazım” ifadelerini kullandı.

“Son Kiev maçındaki gibi bir katliam Türkiye’de görmedim”

Türk hakemleri için övgüde bulunan Fikre Orman, “Çok tenkit edilen Türk hakemlik camiası var. Aslında buna gerek olmadığını gördük. MHK ile beraber gayet iyi mücadele ediyor. Türk hakemlerinin de yerden yere vurulmayacak durumda olduklarını görmek lazım. Çok bağırmalara bakmayın. Hakemler adil bir şekilde sahada işlerini yapıyorlar. Son Kiev maçındaki gibi bir katliam Türkiye’de görmedim. Türk hakemliği açısından da övmemiz gerektiğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Aboubakar’a ceza yolda

Dinamo Kiev maçında gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kartın ardından oyundan atılan Vincent Aboubakar’ın ceza alıp almayacağıyla alakalı soruya Orman, “Büyük bir hata yaptı ve disiplin yönetmeliği gerektiğince en ağır cezayı alacak. Takımı yalnız bıraktı. Profesyonel oyuncunun işi aldığı paranın hakkını sahada vermesidir. Orada kızgınlığını mazeret etmeden işini yapmalıydı. Takımı yalnız bırakması bizim açımızdan iyi olmadı ve bununla alakalı disiplin açısından değerlendirilecek” yanıtını verdi.

“Biz kendi camiamızdan sorumluyuz”

“Şike sürecinde Fenerbahçe’yi yalnız bıraktınız?” şeklinde gelen bir soruya Fikret Orman, “Bu bir kader ortaklığı değil. Biz de Fenerbahçe Kulübü’yle şike sürecinde kader ortaklığı yapmadık. Bunun bir tezgah olduğu sonradan anlaşıldı. Beşiktaş’ta birkaç kişiyle alakalı şeyler buldular. Bir tanesi bir kulüp personelinin telefonda adres takip edildi 6 ay yattı. İkincisi yöneticiyle alakalı oldu tape görüşmesi yoktu. Üçüncü teknik direktörümüz vardı o da oyuncu menajeriyle görüşmesiyle alakalı. Bir suç unsuru kendi camiamız açısından oluşturmadı. Biz kendi camiamızdan sorumluyuz. Biz Fenerbahçe ile ortaklık anlaşması yapmadık. Böyle bir misyonumuz yok. Fenerbahçe gibi ses çıkarmamızı istediler ancak bizle alakalı bir şey değildi. Biz verebileceğimiz tepkiyi verdik. Bunun doğru olduğuna inanıyorum. 3 Temmuz sürecine başka pencereden baktığımızda bir disiplin getirdiği de gerçek. Haksız da olsa bir yargının olduğunu herkes gördü. 58. Madde ile ilgili itirazımız olmadı. UEFA sıfır tolerans diyor zaten şikeye. Bizde Fenerbahçe Avrupa’ya gidemedi" dedi.

Orman, yurtdışından hakemlerin Süper Lig maçlarını yönetmesiyle alakalı soruya ise, "Biz yurtdışında gelecek hakemlerin burada maç yönetmesine razı değiliz. Yurt dışından hakem getirmenin gerek olmadığını düşünüyorum. Art niyetli hakemlerin sistemden atılması lazım. Genç hakemleri çok başarılı buluyorum” cevabını verdi.

“Yanlış haberler yapıldı”

Kiev’de bir bayanla çıkan fotoğrafıyla alakalı da konuşan Fikret Orman, “Sosyal medyada acayip yanlış şeyler oluyor. Kiev’de Beşiktaş ile alakalı bir gece düzenlendi. Orada bayan bir arkadaş fotoğraf çektirmek istedi, orada yanlış haberler de yapıldı mesela. Maalesef bu hayatın gerçekleri. Sosyal medyaya baktığım zaman sinir sistemim bozuluyor. Bazı operasyonlar kulüp destekli yapılıyor” dedi.

Sakatların durumu ve transfer

Orman, Aras ve Veli’nin sakatlıklardan döndüğünü ifade ederek, “Uzun dönemli sakat olarak Caner kaldı. Üç tane oyuncumuzda dönüyor Talisca’da dönüyor ve zaten lig arasına da üç maç kaldı. Bazı bölgelere takviye yapmaya çalışıyoruz. Hem hücum hem de defans bölgelere takviye olacak. Dolar 3,5 TL. Türk Parası kazanıp dövizlerle ödüyoruz. Transfer işleri zor bakıyoruz zaten bütün kulüplerimiz denetim altında” diye konuştu.

“O hakemleri ömürlerinin sonuna kadar takipteyim”

Bir Fenerbahçe taraftarının Beşiktaş’ı hakemlerin koruduğu ile ilgili sorduğu soruya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şöyle yanıt verdi:

“Senelerce şampiyonluklar kaybettik. Bizden çok geride gelirken Fenerbahçe şampiyon olurken, biz bu hakemlerle alaklaı algı yönetimi yapmadık. Şimdi namağlup İlerde giderken hakemlerle alakalı konuların polemik olmasını istemiyorum. Bizim de dönemde bir maçta atılan 3-4 oyuncumuz vardı. O zamanlarda bunlar oldu. Fenerbahçe’nin bu sene 3 maçını hakemlerle alakalı sayarım. Ama ben bunları asla Fenerbahçe Kulübü yaptırdı demiyorum. Bunlar geçti. 3 Temmuz’un buna avantajı oldu. Sahada maç olacak yönetici de işini yapacak. Yönetici hakemin odasına aşağıya inmeyecek. Buna olayı çirkinleştirmek denir. Beşiktaş Başkanı böyle muhattaplıklara girmemiştir. Kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş’ın işi sahada. Yurt dışındaki maçla alakalı söyledim. Hakem çok kötüydü ancak bizde iyi değildik. Futbolda sahada top oynayan arkadaşlar profesyoneller işlerini iyi yapmak zorundalar. TFF’nin, UEFA nezdinde girişimi olsa da bir sonuç olmayacak. Geçen sene Fenerbahçe’ye yapılan haksızlıkla alaklaı başvuru yapıldı. Ancak sonuç alınamadı. O altı hakem triosunu ömürlerinin sonlarına kadar takip ederim. Bizi biçmeye geldiler. Ömürlerinin sonuna kadar takipdeyim.”

“Türkiye’de olsa dünya ayağa kalkıyor”

Craig Thomson’u yaptığı hatalardan dolayı sert bir dille eleştiren Fikret Orman, şöyle bir örnek verdi:

“UEFA’da yönetim içerisinde çok iyi bir yerde olduğumuzu söyleyemem. Son maçta hakemin yaptığı hatalar Dinamo Kiev - Napoli maçı oynansa asla yapılamazdı. İngiliz kulübü olsa da yapılamazdı. Fenerbahçe’ye geçen sene, bize bu sene, Başakşehir’e 3 sene önceki maçta yapıldı. Yani ülkemize, bize yapılıyor. İyi organize olmuş, kendini iyi temsil eden bir ülke değilsin. Mesela ben Türkiye’ye olimpiyatların verileceğine de inanmıyorum. İstiyoruz tesisler yapılıyor ama vermeyeceklerdir. Bu organizasyonları düzenleyen ülkelerin maçlarına da gidiyoruz ne rezilliklerle karşılaşıyoruz. Napoli’de taraftarlarımızı 3 saat 10 dakika yolda gezdirdiler. Türkiye’de olsa dünya ayağa kalkıyor. Kuvvetli olmadığınız zaman hakkınızı savuna olmuyor” dedi.

“Beşiktaş büyük bir camia”

Ligin en üst seviyesinde namağlup yollarına devam ettiklerini söyleyen Fikret Orman, “Şampiyonlar Ligi’nden elensek bile UEFA’da devam ediyoruz. Galatasaray UEFA Kupası’nı aldığı sene Chelsea’ye 5-0 yenilmişti. Bir şey kaybetmedik. Beşiktaş büyük bir camia. Takviye yapmak istiyoruz. Ben hava atmak için yedi yetimin hakkını satmadım. Biz Atiba’yı sıfır para vererek aldık” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Fikret Orman panelin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise derbide Aziz Yıldırım’ın “Federasyonda bir tek Beşiktaşlı bırakmayacağım” şeklinde tribünden söylediği sözlere şöyle yanıt verdi:

"Oradan temizlemek bizim elimizde olan bir şey değil. Veya bu soruya cevap verecek biz değiliz. Bu soruya cevap verecek olan bunu açıklayacak olan kurum TFF’dir.”

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu

İSTANBUL