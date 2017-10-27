Fikret Orman: “Cezayı abartarak vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum”

Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nin balosunda konuşan Orman, yükselen bir kulübü hep beraber yukarı çıkartıp, diğer takımları da o seviyeye getirmek gerektiğini söyledi.

Yükseleni aşağı çekmememiz lazım diyen Orman, ”Yükselen bir kulübü hep beraber yukarı çıkartmak, diğer takımları da onun seviyesine getirmemiz gerekir. Yani bizim işimiz içimizdeki kavgadan değil, yükselene hizmet etmek, önde giden takımın yanında olmak gerekir. Hep beraber Türk futboluna hizmet etmemiz gerek. Ben sürekli diyorum ki, Türkiye'nin futbolcunun marka değerini yukarı çekmeliyiz. Beşiktaş ileri giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor” dedi.

Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza hakkında da konuşan Orman, şunları söyledi:

"Caner bilinmedik bir oyuncu değil. Caner, Manisaspor, Galatasaray, Fenerbahçe sonrasında Beşiktaş’a gelen bir oyuncu. Caner ilk defa, futbol kamuoyunun önüne çıkan bir oyuncu değil. Trabzonspor'da yeni genç bir arkadaşımız var. Yusuf Yazıcı yeni çıktı. O böyle bir hareket yapmış olsa, böyle bir şeyler diyebilirsiniz ama Caner zaten bilinen bir oyuncu ve çok düzgün bir çocuk. Saha içerisinde bazen agresif durum sergileyebiliyor ve son maçta da bunun gibi bir olay oldu.”

Bugüne kadarki kariyerinde hiç böyle bir durum olmadığını savunan Orman, başka takımlarda oynarken bu konuda bir şey yapılmadığını aktardı. Orman, ”Peki bu durumu başka bir oyuncularda olmuyor mu? Ben şimdi isim vermek istemiyorum. Kimseyi de rencide etmek istemiyorum. Ama bunu çok daha beterleri olmuş vaziyette. Bu adrenalin yüklü bir oyun. Maç bittikten sonra, kulübün başkanı olarak, buranın Beşiktaş olduğunu ve bu hareketleri tasvip etmediğimizi söyledim. Caner de herkesten özür diledi. Bunu alıp da, futbolcumuzla alakalı bir cezayı abartarak vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Erdal Anak