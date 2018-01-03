Fikret Orman: 'Everton ile görüşmelerimiz sürüyor'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvat futbolcu Domagoj Vida için düzenlenen imza töreninde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. ‘Come to Beşiktaş’ sloganın bir dünya sloganı olduğunu söyleyen Orman, "Beşiktaş’ta transfer biten bir süreç değil. Biz Vida ile görüşmelere 6 ay evvel başladık. Bir günden yarına olan şeyler değil. İyi şeyler yapamaya gayret içerisindeyiz. Devre arası transfer süreci yeni başladı. Önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz” diye konuştu.

"Cenk’e Çin’den 35 milyon Euro teklif geldi"

Cenk’in İngiliz ekibi Everton’a transferinin hatırlatılması üzerine Orman, "Beşiktaş ciddi bir kurum. Bütün hareketleri, adımları ciddiyet üzerine gider. Uluslararası futbol kuralları, ticaret kuralları var. Oyuncularımıza teklif gelmesi normal. Basında okuyorum. Bunların hepsi gerçek dışı. Sözlerimiz aynı ciddiyet içinde. Cenk çok kıymetli bir oyuncu. Cenk’e Everton kulübünün teklifi var. Çin’den 35 milyon Euro teklif geldi. Gündeme getirmedik. Cenk’in geleceği de önemli. Seyahatteydim, Ahmet Nur Çebi görüşmeleri götürdü. Görüşmeler devam ediyor. Sezon sonunda hedeflerimiz var. Oyuncumuzun geleceği de önemli. Sona ulaşmış bir şey yok. İstediğimiz şartlar, oyuncumuzun ve bizim lehimize olursa olur" şeklinde konuştu

"Şans bulamayanlar gidebilir"

Vida’nın transferi ile takımdaki yabancı sayısının 15 olmasından dolayı takımdan oyuncu gidip, gitmeyeceğinin sorulması üzerine Orman, "UEFA listesine bildireceğimiz isim 14. Şans bulamayanların oynaması için böyle bir şey olabilir. Önümüzde uzun bir süreç var. Zamana ihtiyacımız var" diye cevap verdi.