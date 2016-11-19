Çınarlı Mahallesi’ndeki yapımı tamamlanan Beşiktaş Kartal Yuvası Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin katılımıyla açıldı. Açılış öncesi mağaza önünde taraftarlar uzun süre slogan atıp çalınan marşlara ritm tuttu. Başkan Fikret Orman’ın aracının gelmesiyle meşale yakan taraftarlar, siyah-beyazlı takımın başkanıyla fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezdi. Daha sonra Başkan Orman, yöneticiler ve Kartal Yuvası çalışanları ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

Kurdele kesiminden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Orman, “Çok yoğun bir ilgi var. Açıkçası insanlar fotoğraf çekilmek istiyor, sevgi anı var. Çok güzel bir mağaza olmuş. Taraftarlarımızdan da Allah razı olsun” dedi.

Bütçe 100 milyon TL

Yönetime geldikleri günden bu yana kulübün bütçesini yüzde bin oranında arttırdıklarını belirten Orman daha sonra şunları söyledi:

“Bu sene bütçe 100 milyon TL. Yönetime geldiğimiz günden bu yana yüzde bin artış sağlamış olduk. Adanaspor maçı çok kolay bir maç değil ama kazanıp dönmek istiyoruz. Gökhan Töre ve Burak Yılmaz transferlerinin ise aslı astarı yok.”

Daha sonra Başkan Orman, bazı kişilerin tişörtlerini imzalayıp öz çekim yaptı. Öte yandan bazı Adanasporlu taraftarlar açılış yerine gelerek slogan atıp taş attı. Bunun üzerine Beşiktaşlı grubunda karşılık vermesiyle tartışma bir an büyüdü. Taraftar gruplarından önde gelenlerin araya girmesiyle tartışma daha fazla büyümeden sonlandı.

Umutcan İşledici



