Fikret Orman hakemlere yüklendi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullandıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Akatlar'da gerçekleşen basın toplantısında konuşan Fikret Orman, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Maç günlerinin ayarlanmasıyla ilgili Fatih Terim'in açıklaması üzerine konuşan Orman, “Fatih Hoca, ‘maç günlerini ve saatlerini federasyon ve yayıncı kuruluşla birlikte konuşarak yapıyoruz' dedi. Orada bahsettiği biz, kulüpler. Fenerbahçe, Beşiktaş ve tüm kulüpler maç günlerini belirlemeden önce istişare ediyor. Onların elinde bir program var. Galatasaray salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Biz derbide pazartesi günü oynayacağız. Bizimle de istişare ediliyor maç günleri. Ama dönem dönem bazı zorluklar oluyor. Onların imkansızlıklarından dolayı olmadığı durumlar da oluyor” dedi.

“ÖNCEDEN NASILSAK, ŞİMDİ DE AYNIYIZ”

Kulübü 6,5 senedir yönettiklerini söyleyen Başkan Fikret Orman, “Bu periyotta şampiyonluklar da yaşadık. O dönemde ne yapıyorsak, bu dönemde de aynısını yapıyoruz. Bu demek değildir ki, biz yapılanlara olur böyle şeyler diyoruz. Dönem dönem çok nadiren de olsa federasyonla da MHK başkanıyla da konuşuyoruz. Beşiktaş'ın kamuoyu ve halkın önünde vermek istediği duruş, futbolu çirkinleştiren değil, güzelleştiren olmaktır. Hakemleri tartışılabilir hale getirmek, onlara zarar verir. Şampiyonluklar yaşayan Beşiktaş'ın o günkü başkanı bendim, hocası da Şenol Güneş'ti. O gün ne yaptıysak bugün de aynısını yapıyoruz. VAR sisteminin henüz oturmaması, neyin VAR'a gidip gitmediği, herkese VAR Beşiktaş'a yok konuları doğrudur. Netice itibariyle VAR'ı insanlar yönetiyor ve hatayı da insanlar yapıyor. Ama bizim başımıza biraz fazla geldi. Geçen hafta Bursa maçındaki penaltıda VAR'a bile gidilmedi. Medel'in pozisyonunda da hakem hatası var. Her derbi öncesinde bunların olması taraftarlarda gerginlik oluşturuyor. Hakemlerimiz hata yapıyor ve biz de düzeltilmesi için uğraş veriyoruz. Federasyon Beşiktaş'la ilgili 1 gecede karar alıp daha sonra talimat değiştiriyordu. Beşiktaş bir deneme tahtası değildir. Hakemleri baskı altına alma niyetimiz yok ama bu demek değildir ki Beşiktaş'ın haklarını savunmayacağız” diye konuştu.

“ÖZ ELEŞTİRİ YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Beşiktaş'ın kadro derinliğinin çok iyi olduğunu söyleyen Başkan Fikret Orman, “70-75 milyon Euro'luk bir bütçeye sahip bir takımız bir. Malatyaspor takımı 10 milyon Euro civarında bir bütçeyle oynuyor. Beşiktaş'ın daha çok eksiklerini düzeltmesi lazım. Bizim sahamızdaki oyunumuzu kendi eleştirilerimizle toparlamamız gerekiyor. İlk şampiyonluğumuzda göçebe gibi oynadık, bütün maçları bu statta oynamadık. O dönemde oynadığımız sahaların ne olduğuna da bakmamız lazım. Bunları refere etmektense kendimizle ilgili öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Gerekli tepkileri kamuoyu önünde dile getiriyoruz ama bizim de sahada Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor. Bunu da gözardı edemeyiz. Hakemlerde art niyet olduğunu düşünmüyorum ve düşünmek de istemiyorum. Ama ortada istatistikler ve gerçekler var ise, bunları önümüzdeki hafta MHK ve TFF ile tekrar konuşacağız. Bunları onların da görmesi lazım. MHK ve hakemlerin şunu irdelemeleri lazım. Böyle Beşiktaş maçlarında istemeyerek yapmış oldukları hatalar bile baskıyı artıracaktır. Bizim ilk günden beri duruşumuz bellidir. Bunu hiçbir zaman kaldıraç noktası yapmayız. Buradaki konuşmamda da bu var. Öz eleştiri yaparak gidiyoruz. Önümüzdeki hafta önemli bir derbi oynayacağız. Her derbi öncesinde bizim oyuncularımızın atılmasına da alıştık. Gideceğiz ve geniş kadromuzla maçımızı oynayacağız. Bu hakem hatalarının devamı, MHK ve hakemleri baskı altına alacaktır. Bizin bırakın büyük maçları, diğer maçlarda bile hakem hatasıyla kazanma zihniyetimiz olmadı” açıklamasında bulundu.

“HAKEMLERİN EĞİTİLMESİ GEREKİYOR”

Hakemlerin de hata yapabileceğini ancak hataların ardından ödüllendirme yerine cezalandırma olması gerektiğini söyleyen Başkan Fikret Orman, “Beşiktaş maçında hakem bekledi golü vermeyi. Sonra orta sahaya geldi ve bekledi, oyunu başlatmadı. Orada bir iletişim trafiği yapıyorlar. Bizim de şansımıza hep ilk kurallar bize nasip oluyor. Konuştuktan sonra bu kararı verdiler. Bunun zıddının olması halinde kötü bir örnek olur. Ama kötüden örnek olmaz. Eğitimsel olarak hakemlerin daha fazla eğitilmesi lazım. Eğer hata yapanlar varsa onları da cezalandırıyor olmaları lazım. Hata yapan bir hakeme maç vermediğiniz ve ödüllendirdiğiniz takdirde bu hata devam eder. Bunu da yapacak olan ben değilim, MHK'nin işi. Bizim işimiz hakemlerin istatistiklerini TFF'ye göstermek değil, TFF'nin ekibinin MHK'yle oturup konuşması gerekiyor bunu. 1 gecede talimat değiştirecek iradeyi kendilerinde görüyorlarsa, MHK ile görüşecek iradeyi de kendilerinde bulsunlar” diye konuştu.

“BU HATALAR YILDIRIM DEMİRÖREN'İN DE BAŞINA GELDİ”

Beşiktaş'a son 11 sezonda 9 kez derbi maçlardan önce kırmızı kart gösterildiğinin hatırlatıldığı Fikret Orman, “Bunun 6 sezonunda Beşiktaş başkanlığında ben varım, 5 senesinde Yıldırım Demirören var. TFF Başkanı'nın bunun önlemini alması lazım. Türk futbolunun hakemlikle ilgili tartışılıyor olması insanların adalete olan güvenini ve spora ilgiyi azaltıyor. Beşiktaş'ın taraftarı önünde Antalyaspor'a 3-2 yenilmesini, Bursa'da 1-1 berabere kalmasını hakeme bağlıyorsak olmaz. Beşiktaş'ın bütçesiyle, rakiplerin bütçesini karşı karşıya koyduğunuzda hakeme bağlayamazsınız. Biz oyuncusundan yöneticisine, büyük kulübüz. Taraftarın dediği kulübüne sahip çık tezahüratını anlatmaya çalışıyorum. Gidenin arkasından konuşulmaz ama bir teknik direktörün algılar oluşturarak Türk futbolunu katletmesini hep beraber yaşadık. Güzel bir ortam var. Ben kimsenin kötü bir niyetinin olduğuna inanmıyorum. Ama kimsenin Beşiktaş Başkanı'nı, hocasını, yöneticisini ve her şeyden önce büyük Beşiktaş taraftarını üzmeye hakkı yok” ifadelerini kullandı.

“NEGREDO'NUN TRANSFERİYLE İLGİLİ BİLGİM YOK”

Kulüpler Birliği'nde hakem hatalarını gündeme getireceklerini söyleyen Fikret Orman, “Futboldaki ücretlerin TL'ye dönmesiyle ilgili 2 hafta sonra Kulüpler Birliği toplantımız var. Hakem hataları ve bununla ilgili konuları orada konuşuruz. Beşiktaş'ın başına geldi diye bunu gündeme getirmem. Ertesi gün Ankaragücü'nün, sonra Trabzonspor'un başına gelince olmaz. Bunu genel olarak değerlendirmek gerekiyor” dedi. Negredo'nun bugün Suudi Arabistan'a gitmesiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını söyleyen Orman, “Ben Beşiktaş Kulübü'nün başkanıyım. Şu ana kadar Negredo'nun ne nereye gittiğinin bilgisi ne de transferiyle ilgi bilgi gelmedi. Bir yere gittiyse kulübün onayı olmadan olamaz. Bugün izin günüyse bir yere gitmiştir. Eğer Beşiktaş'a teşekkür ettiyse, inşallah iyi bir bonservis bedeli getirir ve biz de ona teşekkür ederiz. Ama eğer habersiz gittiyse ceza veririz. Beşiktaş Kulübü'ne gelen herhangi bir teklif yok. Bu sadece bugün konuşulmuyor. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Vida olayı yaşadık. 25 milyon Euro'lar, 40 milyon Euro'lar konuşuldu. Eğer şu anda Negredo'yla alakalı bir şey gelirse biz de değerlendiririz. Ama benim ve yönetim kurulunun önüne herhangi bir şey gelmedi şu ana kadar” diyerek herhangi bir transferin söz konusu olmadığını söyledi.

“FUTBOLUN DİZAYN ETMEYE ÇALIŞMIYORUZ”

MHK yönetiminin değişmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nde herhangi bir konuşma olmadığını ifade eden Fikret Orman, “Bu durum bizim işimiz değil. TFF'nin vereceği karar. Bizim işimiz kendi menfaatimize göre futbolu dizayn etmek değil. Adalet konusunda fikirlerimizi söylüyoruz. Futbolu dizayn edip pozisyon alma zihniyetinde değiliz. O zihniyette olanlar vardılar ama gittiler. Ben dün maça çıktım, Malatyaspor Başkanı Adil Bey, Kulüpler Birliği'nde benim yardımcım ve çok da iyi arkadaşım. Bizim Kulüpler Birliği'nde konuşmadığımız bir şey konusunda yorum yapmam yanlış olur” dedi.

"YÖNETİM KURULU OLARAK DERBİYE GİDECEĞİZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini maça davet ettiği yönünde çıkan haberler üzerine de konuşan Fikret Orman, “Ali Başkan beni davet etmedi. Beşiktaş-Fenerbahçe maçına davetle değil, takımımın başkanı olarak, takımımı desteklemek için giderim. Daha evvel camiama gösterilen saygısızlıktan dolayı gitmiyordum. Ama şu anda o ortamlar kalktı. Beraber medenice yan yana maç seyredilebilen bir hal olduğu için şu anda yönetim kurulu olarak maça gideceğiz. Kızım da bana 'Baba ben de gelebilir miyim' dedi. Ailemi de alarak gideceğim. Onların da gelmesini isteriz. Taraftar olayıyla değil, sporla konuşulan bir maç olmasını diliyorum” diyerek sözlerini sürdürdü.

“EĞİTİMLERİN ARTMASI GEREKİYOR”

Futbolda yapılması gereken bir şey varsa, Kulüpler Birliği olarak ortak bir karar alınıp bunun TFF'ye bildirilebileceğini söyleyen Fikret Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben Beşiktaş Kulübü başkanıyım. Kulüp başkanı olduğum için Kulüpler Birliği Başkanlığı yapıyorum. Türkiye futbolunun dizayn edilmesi bizim değil federasyonun misyonu. TFF Başkanı benden önceki Beşiktaş Başkanı. Ali Dürüst var, Galatasaray'ın eski ikinci başkanı. Nihat abimiz var, Fenerbahçe'nin içinden çıkma bir isim. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa, Kulüpler Birliği'nde konuşup yazılı şekilde öneririz. Ama basitçe söyleyeyim, eğitimlerin artması lazım, hata yapanın cezalandırılması lazım. VAR sistemini yorumlayanların da adaletli olması gerekiyor. Kulüpler Birliği'ndeki üyelerin her birisinin fikrini alarak TFF'ye bunu açıklarım. Bunu dönem dönem yapıyoruz” dedi. Şampiyonlukla ilgili olarak da konuşan Orman, “Umutsuzluk üzerine siyaset olmaz. Her şey umut üzerine olur. Ligin daha başındayız ve bu köprünün altından seller akacak. Olumsuzlukla bir şey yapamayız. Bugün Beşiktaş'ın başına gelen hatalar, yarın bir başka kulübümüzün de başına gelebilir. Ben olumlu olacağı inancındayım. Senelerdir bu lig oynanıyor, senelerdir de bitiyor. Hakem hatalarıyla şampiyon belirlenmez. Biz de, Beşiktaş'ı yönetenler de, hakem hata yaptı deyip kendi hatalarını görmezden gelemeyiz.”

