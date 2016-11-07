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Fikret Orman: Her mevzuyu Beşiktaş'a yüklemeye çalışmasınlar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor maçı sonrası gündeme gelen hakem kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her mevzuyu Beşiktaş'a yüklemeye çalışmasınlar" dedi.

Fikret Orman: Her mevzuyu Beşiktaşa yüklemeye çalışmasınlar

07 Kasım 2016 00:30

Kartal Yuvası 2017 Yaz Defilesi yapıldı. Vodafone Arena Moda Merkezi’nde gerçekleştirilen defileye; Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri ile Kartal Yuvası lisansiyerleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Defile öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Fikret Orman, Trabzonspor maçı sonrası gündeme gelen hakem kararlarına ilişkin konuştu.
Sert açıklamalarda bulunana Orman, "Gerekli açıklama yazılı olarak da yapıldı. Camiaları yöneten kişiler, spor adamları kendi kulüpleri ile ilgili konuşmalılar. Herkes başka kulüple ilgili konuşunca futbol geriliyor. Dün maçtan sonra zaten Quaresma özür diledi. Hocam da kırmızı kart gösterilebilirdi dedi. Beşiktaş'ın hiçbir hakeme ihtiyacı yok. Ama algı operasyonu yapıp Beşiktaş'ı bir yerlere getirmelerine izin vermem. Herkes kendine gelsin. Burası Beşiktaş Kulübü. Her mevzuyu Beşiktaş'a yüklemeye çalışmasınlar" dedi.

"Herkes işine baksın"
Beşiktaş'a yüklenildiğini savunan Orman, "Beşiktaş ligin 2'incisi. Başakşehir 1. ama farkındaysanız kimse Başakşehir ile ilgili değil, Beşiktaş ile ilgili konuşuyor. Beşiktaş'a yükleniliyor. Herkes işine baksın. Açıkçası anlayış göstermiyorum. Biz senelerdir hakem hataları yüzünden şampiyonluk kaybettik. Biz kaybederken, onlar kazanıyordu" şeklinde konuştu.
Başkan Orman ayrıca devre arasında takıma takviye yapılacağını da aktararak, "Devre arası transfer yapacağız. Takviye için çalışıyoruz. En uygun transferi yapacağız" diye konuştu. 

Etiketler: beşiktaş, Fikret Orman


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