Fikret Orman: 'İşimize gelirse transfer yapacağız'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 54. TSYD Antalya Buluşması’nda ‘Yükselen Değer Beşiktaş’ oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Orman, geçmişteki ‘Müslüman takım’ vurgusunu hatırlatarak, “Müslüman takım dedik başka yerlere çektiler. Biz bir Muhammed Ali oluşturmak istedik. Müslümanların sempati duyduğu bir takım olmak istiyoruz. Muhammed Ali varken boks izliyorduk. Muhammed Ali bıraktı ve boksa ilgi bir anda bitti. Hristiyan ülkelerinde birini Beşiktaşlı yapmak kolay değil. Çünkü oturmuş bir taraftarlık kültürleri var. Bunu değiştiremezsiniz ancak İslam ülkelerindeki insanlar buna açık. Biz Ortadoğu’daki Müslüman nüfusa ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

“Büyük bir kampanyaya başlıyoruz”

Orman, 15 Ocak’ta çok büyük bir kampanyaya başlayacaklarını dile getirerek, “Sponsorluklarda çok başarılı olsak da dünya ölçeğinde hala gerideyiz. Bundan dolayı doğuya yönelmemiz lazım. O bölgeye ziyaretlerimiz ilerleyen zamanda sık sık olacak. 'Come to Beşiktaş' kampanyasını da geçecek bir projeye başlıyoruz. Çok ses getirecek. Bu proje için uzun bir süredir hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Cenk Tosun transferi

Cenk Tosun’un Premier Lig ekibi Everton’a transferi ile ilgili konuşan Fikret Orman, “Cenk Tosun'u 23 milyon'a sattık diye bir sürü tebrik geldi. 75-80 milyon Pound'a stoper satılıyor. Mbappe diye bir oyuncu 180 milyon Euro'ya satıldı. Konya, Kayseri ya da Beşiktaş alsaydı ve Mbappe aynı performansı sergileseydi acaba kaç paraya satılırdı? Belçika, Portekiz 100 milyonluk oyuncu satıyor, biz 20 milyona satınca olay oluyor" ifadelerini kullandı.

“Passolig getirilmese biz yapacaktık”

Passolig’in çok iyi bir uygulama olduğuna vurgu yapan Orman, şunları söyledi:

“Getirilmeseydi biz kendimiz yapacaktık. Taraftarla en büyük sorunu olan kulüp Beşiktaş’tı. Stadında adam öldürüldü. Beşiktaş 8 senede 2 sene maçlarını kapalı oynamış bir takım. Biz yeni bir stat yaptık, teknolojiyi kullandık ve tavizsiz olarak gidiyoruz. Hiç olay çıkmıyor, taraftarın elinde kart var, nerede oturduğu belli. Kamera ile izleniyor. Eğer kulübe bir zarar veriyorsa biz de cezalandırıyoruz, ikaz ediyoruz. Kameradan taramaya soktuğumuz zaman herkesi tespit ediyoruz. Merdivende duran olduğu zaman mesaj gönderiyoruz. Passolig’in fişleme olduğunu söylüyorlar. Buradaki mevzu kimin nerede oturduğunu ve ne yaptığını biliyorsunuz. Eskiden olay oluyordu stadımızda artık olmuyor. Tavizsiz bir yönetim ve teknolojiyi iyi kullanma ile. Basketbolda da aynı şeyi yapmak istiyoruz. Passolig’den uygulama itibari ile çok memnunum. Bizim tavizimiz olmadığı için camiamızda çok iyi gidiyor.”

“İşimize gelirse transfer yapacağız”

Orman, transferle ilgili sorulan bir soru üzerine ise, “Transferle uğraşıyoruz. Hatta sezon sonu yapacağımız transferlerle uğraşıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Ben seyahatlere gidiyorum. ‘Başkan transfere gidiyor’ diyorlar. Doğrudur. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Zaten çok iyi oyuncularımız var. Bakacağız. İşimize gelirse yapacağız, işimize gelmezse yapmayacağız” cevabını verdi.

“Quaresma için gelen bir teklif yok”

Quaresma’ya teklif gelip gelmediğine de açıklık getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Bize gelen bir teklif yok. Basında okuyoruz. Beşiktaş’ın oyuncularına teklif gelmesinden doğal bir şey yok. Hatta teklif aldığımızda seviniyorum. Demek ki iyi işler yapıyoruz. Bizim oyuncularımızın takip ediliyor olması, dünyada talep görüyor olması sevindirici. Quaresma gibi 35 yaşındaki bir oyuncuya teklif geliyorsa bu Beşiktaş’ın başarısıdır” değerlendirmesini yaptı.

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